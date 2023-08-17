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00850首檔季配息的市值型ETF…能投資？ 專家曝光最適合「這兩種人」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

財經專家阿格力於YouTube頻道的影音中分享，現在季配息產品愈來愈多，只要三檔就能完成月月配息組合，但是該怎麼選擇自己適合的產品？阿格力分享其中在 2、5、8、11月除息的00850元大臺灣ESG永續，透過產品組合的搭配，讓存股不只月月領息，還能兼顧資產成長！

以下為影音內容：

00850整個成分股共有82檔，直接看到前十大成分股，第一大的台積電（2330）占比28.69％，第四大的台達電（2308）有跟上電動車的趨勢，以及一些大型的金控股也都是在前十大成分股裡面，像是富邦金、中信金以及兆豐金等等。

基本上都是權值股，也是大盤的連動性很接近，若用一句話來定義00850，那它就是一檔「ESG強化版的市值型ETF」。

ESG的概念在現在可以說是越來越重要，因為現在世界各國政府都在推碳中和，環境永續是全球政府的發展趨勢，企業當然一定要跟上。

舉例蘋果也很積極在推動碳中和，所以台灣跟蘋果的連動性又很大，蘋果不是在喊口號而已，是腳踏實地在執行，所以若是蘋果的供應商也會被要求要符合所謂ESG，蘋果所設定的一個標準，倘若沒有達到標準，就會被蘋果也剃除掉；就牽扯到如果沒有把ESG做好，可能連生意都沒辦法做。

ESG真的比較好？阿格力算給你看！

那推動ESG跟賺錢到底有沒有實質上的關係，先講結論還真的有。

看到00850指數成分股的獲利性直接回測，在2018到2022這五年之間的獲利總額成長，接近翻倍。

所以代表有在獲利ESG的公司，獲利往往不會太差，因為做好ESG的公司，獲利能力強有餘力負起永續責任。

看到臺灣永續報酬指數2018年成立迄今，跟發行量加權報酬指數相比，這段期間大盤含息報酬96.57％，所以長期投資市值型的ETF，報酬率會很不錯；而00850追蹤的臺灣臺灣永續報酬更好有109.52％。

獲利有成長，股利在這段期間也成長了25％。

成立以來的配息狀況是0.9元，再來配1.05、接著1.45，有符合一直持續上升、步步高升的趨勢。

在股息有成長的情況下，如果是比較早期的投資人，或者是現在進場買00850，對未來有一個期許，股息有沒有機會合理推斷會越來越高，其實是可以的，因為企業獲利確實有再成長。

00850小檔案

00850是在2019年8月23日以20元價格掛牌，掛牌迄今的報酬率算是相當不錯，現階段資產規模也已經超過百億囉，所以算是規模不小的一檔ETF。

目前的經理費，由於規模越來越大的情況下之下，收0.3％，保管費是0.035％，更重要的是從近三年的總費用率來看，是逐漸下降的趨勢。

其實台股第一檔ESG概念的ETF就是00850，說他是ESG概念的始祖也不為過。

誰適合買00850？阿格力獨到見解

1.小資族

00850一張不到4萬元，許多人投資股票很在意張數，門檻相對比較好入手；另外剛學投資的時候，投資的目的是靠錢賺錢，而不是替自己找麻煩，所以選擇市值型的ETF，好處就是可以把時間留給自己，提升自己本業的收入，這樣才又更大的收入去支應未來更多的投資，整體的資產才會有好的正循環。

2.喜歡月月配息的人

現在很多檔ETF都屬於季配息，很多投資人為了避免投資單一個股的風險，開始存ETF，剛好湊成三檔季配息，那就會每個月都有現金流進來，就可以複利再投入，也替自己增加成就感。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。

00850元大臺灣ESG永續 季配息 ETF

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