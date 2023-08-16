碧桂園衝擊股市…投資00878搭配這檔債券ETF！ 專家：混搭組合、聰明長抱

國泰永續高股息ETF（00878）第3季配息，於昨日(14)正式公告，每股配發0.35元現金股利，再創00878上市以來最高，換算當日收盤價，單季配息高達1.66%，而除了配息創新高，00878受益人數也打破自身紀錄，根據集保資料顯示有將超過105萬人持有，光是單周就暴增2萬受益人，也顯示出ETF市場火熱氣氛。

然而面對2023年全球金融市場不確定性高升，先有高通膨、高利率衝擊市場，如今又爆出中國第一大房地產企業碧桂園負面消息，投資人在存高股息ETF的同時，也可將債券ETF納入配置，今天就來跟大家分享如何利用投資級公司債搭配00878高息ESG，混搭組合、聰明長抱投資。

國泰永續高股息(00878)：收益平準金搭ESG = 配息穩定

00878除了號稱是高股息之外，另外的ESG概念，使得他們挑選企業時有更嚴苛的條件，ESG 由三個單字組成，環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance），這三個詞彙分別對應企業對環境、社會文化關懷，以及公司治理的狀況，白話來說，就是有錢才能做好這塊的標準，原則上不容易出亂子，今年更是大沾AI商機漲幅驚人，前五大持股分別為緯創、華碩、廣達、英業達、光寶科，通通都是今年AI概念股的領頭羊，而且在永續ESG的高標準下，該ETF仍能維持高股息發放，確實是投資人混搭組合的好選擇。

00878成分股若依照產業來分別，前5大持股產業為：電腦及週邊設備類股、金融保險業、半導體類股、電子通路類股、其他電子業，當然這之中也包含許多優秀的ESG概念股如廣達、華碩、英業達等等。

00720B 元大投資級公司債 ETF 主要投資目標是介於 BBB- 至 BBB+ 之間的公司債，觀察 00720B 的股價，伴隨升息與高通膨一直處於低檔盤旋，如今接近升息末期，價格可望迎來反彈，而在風險評等，00720B 持有的債券雖然相較評級 A 的公司債風險更高，但觀察持有債券內容，其實多半為國際龍頭企業，例如波音、奧馳亞、AT&T、美國安進等，這些企業不管在自身現金流或是產品的競爭力上都屬一流，較不至於出現倒債問題。

優點：

1.穩定收入： 00720B 投資於投資級公司債券，提供穩定的息票收入，適合追求穩定現金流的投資者，特別是退休計劃和長期儲蓄目標的投資者。

2.風險較低： 由於投資級公司債券的信用評級較高，相對於高收益債券或股票等高風險投資，00720B 的風險較低，有助於緩衝市場波動。

3.流動性高： 00720B 在台灣證券交易所上市，交易活躍，投資者可隨時買賣，享有良好的流動性。

4.專業管理： 00720B 由專業基金經理團隊管理，他們根據市場環境和利率趨勢進行投資決策，幫助投資者實現最佳回報。

ETF混搭組合、聰明長抱投資

不管是波段、存股，ETF都相當適用於小資族和一般投資人打造自己的長抱組合，尤其其特色包含分散風險、交易便利、成本低、稅率低、資訊透明、無到期日六大優勢，一直是市場投資人的最愛，若能適時混搭不同類型的ETF相信定能在投資市場獲利滿滿。

根據富邦全球投等債 ETF 經理人陳怡靜以「彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數」進行模擬，也顯示出升息末期投資等級公司債做價差的空間與高勝率已經浮現，而投資人最關心的殖利率，00720B 若以 2023年8月1 號為基準，則殖利率更高達5.5%，意思是不管在價差或是配息上，現階段 00720B 都具備雙重投資利多的潛力。

而回顧00878過往配息紀錄，這次能突破前例配發0.35元，不僅創上市以來新高，也再次突顯ESG條件下的穩定特質，投資人若想達到資產複利以及穩定配息的目標，重要的是持續不間斷累積，在經歷過市場空頭與國際金融景氣考驗後，隨著年數增加和年化報酬率提高，投資的報酬會再產生更多回報，時間增長將更加顯著地回饋到自己身上。

原文出處：00878獲利再創新高！搭配「這檔」有望長抱

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