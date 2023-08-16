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00878股息占比公開「收益平準金」0％一塊都沒！ 其他97％為交易所得

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

00878直接亮底牌對決，除息前公開完整占比。

收益平準金0％！一塊都沒有，其它97.14％全部都是財產交易所得。

在前陣子連續折價、單位數持續減少的情況下，如果開出來平準金佔比還很高，那就真的說不過去了。

因為00878於14日公佈出來的股利佔比創新低，網路上各種揣測謠傳（甚至攻擊）都已經在醞釀，但00878這次在隔天就迅速出擊提前揭露，主動消除市場疑慮，我們覺得大加分！

這是繼6月919的主動揭露占比之後，第二檔重量級ETF選擇了「主動透明」。

市場真的在變了！我們相信將來會有越來越多ETF跟進，希望我們三年前所描述的那個難以靠近的「深宮大院51區」，可以越來越友善、即時和便民。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00878國泰永續高股息 00917中信特選金融ETF

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