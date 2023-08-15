00881今年股價創新高！專家：近期台股受利空干擾…此時不補還待何時？

看到新聞寫說00881明天配息0.46，我才注意到，如果站在還原權值的角度，今年的00881是創新高的。

還記得去年9月底，當時跌到只剩13塊，市場氣氛非常低迷，不過我認為它的成份股包含台灣一線明星科技股，未來如果大盤上漲絕對少不了它的表現。

有意思的是，先前有人將這檔ETF拒於門外，理由是名稱帶有「5G+」，未來若是往「6G」發展，豈不是「拿明朝的劍、斬清朝的官」？

其實這個名稱只是給一籃子股票「命名」，例如成分股都和「5G通訊」相關。成分股有誰？

台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達…

未來不要說6G、甚至是往7G、8G發展，這些股票當然還是穩妥妥的固定班底。畢竟他們就是當前台灣最好的一線科技公司。更何況00881目前規模近500億，這個數字已經是目前台灣科技類ETF最大的。

現在00881也17塊了，如果12塊買進的投資人，合理推測有一部分投資人都選擇獲利了結，甚至希望再次回跌到12塊。畢竟一趟賺5塊，兩趟賺10塊，3趟就能憑空再變出一張了，還跟你存什麼股？

不過我認為，抱持這種想法的人可能要失望了，因為一個編製規則合理的指數，尤其是市值型ETF，長期來看大概率是「緩步走升」的。

換句話說，現在要再等到00881回到去年的低點12塊，不能說沒機會，但是恐怕在這天到來之前，先前靠運氣賺來的資金可能要在其它地方憑實力虧光了。

最近台股又開始受到利空因素干擾，距離前高17400已經跌掉1000點了，一口氣回到近2個月低點。我認為這個時期其實就很適合逐步把先前賣出的部位慢慢補回來。畢竟此時不補還待何時？

這檔ETF雖然是主題型，不過整體波動上還算溫和，可以抓每下跌5%的幅度買一次，或執行定期定額。

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