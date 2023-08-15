00878搭上AI成飆股又因「BI」高點下了不少…該繼續買？ 他：除非有更好標的

【撰文・熙星大師】

之前因為AI的關係，讓持有AI概念股較多的00878幾乎變成飆股，當然最近AI變成了BI當然也從高點下來了不少。

看到這樣應該有些人內心都扼腕當時候沒賣，也可能很多最近開始賣了，如果會這樣的想法與行為，那應該就與當初就不應該買這種高股息ETF，因00878本來就是讓你能夠產生穩定現金流的工具，讓你晚上能好睡覺的產品，股價只是另外的驚喜，不要受到股價的波動而影響了初衷。

除非你有更好的投資標的，要不然就建議繼續的定期不定額的買，而且有時候卷商也會有借卷的需求，借出去也有一點點收入。

結論

市面上很多ETF在買入要知道他的特性，最好能清楚知道當買入的目的，是要他的股息還是要增值，清楚知道自己要的什麼就比較不會受到大盤影響了。

作者：熙星大師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878 該繼續買嗎