00878配0.35元要多少會被扣到二代健保？ 專家整理圖表：需1998張

8月除息ETF股利佔比 00878股利佔比僅2.86％

今天就是第一波除息的最後交易日，昨天傍晚各投信已經陸續公告實際金額和54C的佔比，大部分金額都維持不變，只有00900從原本0.60調整為0.61，上修0.01元。

而關係到「二代健保補充保費」的股利（54C）佔比，我們也火速幫大家統計出來了，這次最意外的是00878只有2.86%，是成立以來最低的一次，第二低在2022年5月，54C只佔6.25％。

因為878這期股利佔比非常低，所以換算下來這期要參加「超過1997張」，54C才會達到單次配息2萬的收費門檻，但因為詳細的各項占比要等月底收益分配通知書出來才會知道，不確定這一季究竟是不是如我們先前估計，是「財產交易所得」佔了絕大部分，詳細就等電子通知書來了我們再來整理。

為什麼價差和平準金不乾脆和54C一起公布？反正遲早都要揭露，省得大家在那邊猜來猜去議論紛紛。

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