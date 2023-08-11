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「三大因素」使得日本股市漲不停！ 專家推00661：若跌了更可以期待價差

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
日本股市最近驚驚漲，日經指數近33,000點，連巴菲特也開始投資日本商社，經濟成長率也連續數季超過1個百分點。歐新社
日本股市最近驚驚漲，日經指數近33,000點，連巴菲特也開始投資日本商社，經濟成長率也連續數季超過1個百分點。歐新社

10號的台股綠意盎然，放眼望去，我的自選清單裏頭只剩日經指數是紅的。

其實現階段的日本股市非常像是2020年的台股，當時台股突破30年高點12682後，盤了3個月就持續創新高。

對比日經指數6月中突破了33年新高後，至今盤整了1個半月的走勢，劇本上有股說不出的雷同。例如8月以來亞股一片倒，日股依舊不動如山。

現在市場都好奇，到底為什麼日本股市從乏人問津，變成當前的當紅炸子雞？

我認為最根本的原因是，當主流市場都漲到令人買不下手後，資金就會開始回頭尋找估值相對合理的標的。

像目前台股淨值比約2倍，德、英、法都在1.75~2倍之間，美國標普500就不用說了，更是突破4倍以上；反觀日本，僅有1.25倍，這個數字相較於幾個主流國家是明顯低了，甚至只比香港恆生指數高一些。

當然這麼低的估值，也不是一天造成的，否則日本股市也不會長期乏人問津。

不過今年以來，幾項因素徹底扭轉了這個趨勢，使得日本股市獲得市場目光焦點：

1.日本證交所今年開始呼籲企業重視內在價值、提升股東權益報酬率，尤其日本有將近一半的上市公司股價淨值比長期低於1。於是今年不少日企紛紛效往美企執行買回庫藏股，金額大幅超越往年。

2.日本去年下半年以來，就逐漸走出長期通縮的泥沼，物價指數不僅明顯脫離0軸，甚至來到近年新高。這讓企業和消費者對未來的投資逐漸恢復信心，也為股市埋下了多頭的火種。

3.巴菲特帶動的名人效應也非常明顯，自從4月份踏上日本國土高喊買進日本五大商社後，日本股市此後開始出現久違的外資連續淨買超。

所以接下來時間點，日本股市如果有下跌，我覺得都是有價差可以期待的。尤其這段期間受惠日圓貶值及消費需求回溫，日本企業財報表現普遍亮眼。

至於投資日股的管道，我自己還是比較偏向ETF的方式，畢竟現有戶頭就能交易，再來ETF也會自動執行避險，降低日圓匯率影響，取得更貼近日股表現的績效。

追蹤的指數可以挑選最具代表性的「日經225」，例如元大日經225(00661)，就是完全複製這項指數的ETF。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00661元大日經225 ETF 日本

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