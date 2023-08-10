00878還可存…選擇獲利了結行嗎？ 他曝關鍵原因：買高也不後悔

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，2023年7月31日，國泰永續高股息（00878）股價創紀錄這天，知美依舊定期定額買下第七張的00878；2023年8月2日買進後價格下跌3.20％。

以下為影音內容：

00878漲這麼多 該繼續定期定額嗎？

永遠不要忘記，當初設定定期定額的目的：

定期定額，偶爾買高偶爾買低，長期利用平均價格持有。

選擇全部獲利了結：你的投資策略應該設定買低賣高，不是定期定額長期存股。

每個月定期定額一張00878 含息總報酬率超過16％

2023年7月31日這天，00878創下歷史最高價格22.89元，剛剛好這天也是個人設定定期定額日，打開APP看到21.92元，直接買下第七張00878。

目前市場價格21.15元，短短4天下跌3.51％；長期定期定額利用長期平均價格持有，個人不擔心也不後悔第七張00878買在目前比較高的價格，追求的是退休後用股息COVER生活，不是追求最低點買進00878。

2023年開始買月月底定期定額買一張00878，已累積第七張，含息總報酬率16.09％，總損益1萬9330元。

00878 八月現金股利金額公告

2023/08/01國泰投信公告，00878國泰永續高股息，預計配發現金股利0.35元

2023/08/04當天收盤價格21.15元算：年化配息率6.62％

00878國泰永續高股息，季配息金額0.35元創新高，選擇繼續定期定額的觀眾朋友，更有信心堅持下去

00878最高價格22.89元，累積到100張00878的時候回頭看，最高價格買進的這張00878，只佔總投入成本的1％

選擇獲利了結00878然後呢？

定期定額的目的：退休利用配息COVER每一天生活所需；選獲利了結後，原本設定的目標，未來要如何達成？

1.新的投資商品如何挑選？ 2.閒置資金何去何從？

未來出現低點，會不會還有更低點，如何重新開始進場？ 未來繼續創造高點，重新進場變成追高殺低小韭菜？

懶人投資、定期定額；小資族不需要每天盯盤，長期累積慢慢致富不用著急！

長期持有ETF績效高高低低是常態，只要長期向上就是好夥伴！

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