快訊

中職／台鋼宣布林子偉換王柏融加上樂天王溢正等3人 還可能是多隊交易！

曾揚言要槍殺拜登！美猶他州男子在住家遭FBI擊斃

家人常生病禍首竟是冰箱？譚敦慈授「10招冰箱整理術」擺脫髒臭4源頭

00878還可存…選擇獲利了結行嗎？ 他曝關鍵原因：買高也不後悔

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，2023年7月31日，國泰永續高股息（00878）股價創紀錄這天，知美依舊定期定額買下第七張的00878；2023年8月2日買進後價格下跌3.20％。

以下為影音內容：

00878漲這麼多 該繼續定期定額嗎？

永遠不要忘記，當初設定定期定額的目的：

1.定期定額，每月固定將薪水投入，長期累積資產

2.搭配高股息ETF，長期累積資產同時，配息同步增加

3.退休計畫，利用配息COVER每一天生活所需

定期定額，偶爾買高偶爾買低，長期利用平均價格持有。

選擇全部獲利了結：你的投資策略應該設定買低賣高，不是定期定額長期存股。

每個月定期定額一張00878 含息總報酬率超過16％

2023年7月31日這天，00878創下歷史最高價格22.89元，剛剛好這天也是個人設定定期定額日，打開APP看到21.92元，直接買下第七張00878。

目前市場價格21.15元，短短4天下跌3.51％；長期定期定額利用長期平均價格持有，個人不擔心也不後悔第七張00878買在目前比較高的價格，追求的是退休後用股息COVER生活，不是追求最低點買進00878。

2023年開始買月月底定期定額買一張00878，已累積第七張，含息總報酬率16.09％，總損益1萬9330元。

00878 八月現金股利金額公告

2023/08/01國泰投信公告，00878國泰永續高股息，預計配發現金股利0.35元

2023/08/04當天收盤價格21.15元算：年化配息率6.62％

00878國泰永續高股息，季配息金額0.35元創新高，選擇繼續定期定額的觀眾朋友，更有信心堅持下去

00878最高價格22.89元，累積到100張00878的時候回頭看，最高價格買進的這張00878，只佔總投入成本的1％

選擇獲利了結00878然後呢？

定期定額的目的：退休利用配息COVER每一天生活所需；選獲利了結後，原本設定的目標，未來要如何達成？

1.新的投資商品如何挑選？

2.閒置資金何去何從？

未來出現低點，會不會還有更低點，如何重新開始進場？

未來繼續創造高點，重新進場變成追高殺低小韭菜？

懶人投資、定期定額；小資族不需要每天盯盤，長期累積慢慢致富不用著急！

長期持有ETF績效高高低低是常態，只要長期向上就是好夥伴！

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 定期定額

延伸閱讀

0056月領10萬股息…需多少資金？ 她整理出月領圖表：每月領一萬要投入近兩百萬

「台積電（2330）三個月後會跌100元」他籲做空！ 網反酸：沒邏輯

開盤買完合庫金（5880）就收工！ 專家：跟「這檔」都是有吃又有拿存股特性

力積電（6770）擁「AI平民化」武器？網喊：相信黃董每年都懂

相關新聞

00878還可存…選擇獲利了結行嗎？ 他曝關鍵原因：買高也不後悔

長期定期定額利用長期平均價格持有，個人不擔心也不後悔第七張00878買在目前比較高的價格，追求的是退休後用股息COVER生活，不是追求最低點買進00878。

ETF財富博覽會 明登場

為慶祝台灣ETF市場發展20周年，臺灣證券交易所將於11、12日一連兩天舉行「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，民眾可免...

e添富…三功能吸睛

臺灣證券交易所籌設一站式投資資訊平台的「e添富」，堪稱集國內ETF投資脈動與最新資訊於一網，將於11日上線；平台主要提供...

AI股大修正！ 10檔高股息ETF一周績效僅00713、00915正報酬

近期AI概念股漲多修正、賣壓出籠，台股大盤出現明顯跌幅。觀察近一周台股14檔訴求高息的ETF績效，僅2檔維持正報酬，包括...

今年超夯ETN！「元大ESG配息N」買氣、績效紅不讓

今 (2023) 年高股息的題材火熱，熱門的高股息ETF上半年漲幅超過3~4成，投資人不僅賺到高股息也賺到價差。而元大E...

00923年化配息率超過6.5％…是高股息ETF？ 專家：比較像是「首發禮」

這個月00923第一次配息，結果開出來的數字年化配息率居然超過6.5%，這個數字幾乎要等同於高股息ETF的水平了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦