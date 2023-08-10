ETF投資的時間點找不到！網曝1前提下「買就對了」：肯定賺

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問投資ETF時機點。本報系資料庫 張宇宏
網友詢問投資ETF時機點。本報系資料庫 張宇宏

指數股票型基金(ETF)是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。投資人好奇ETF的加碼時機點為何，對此，PTT網友解釋，長期投資不需在意投資時機，當手上有錢就加碼，只要在未來大盤上漲的前提下，就不必在意買進時機。

一名網友在PTT發文表示，他投資00923、成交均價14.98元，經他評估接下來最佳的加碼時機點就是除息以後。另他也投資00692、成交均價約30元，由於除息後有一個買點，因此也加碼買入，他打算近日若再下跌會繼續買進。

該網友說，這兩檔股票從四月開始持續上漲，他也一直在尋找買點，他好奇詢問，「ETF的加碼時機點是除息完嗎？跌破20日線或是60日線之類的嗎？我現在最大的問題就是常常找不到買點，會拖到一個月以上才買進，但我的券商又不能設定定期定額，所以才都會自己一直手動買」。

其他人則留言「ETF就是一直買」、「長期投資不用擇日，股市長期向上」、「你夠耐心可以等啊，然後你確定跌下去你真的敢買，會買嗎？」、「想擇時買？有那個眼光，你就不會買ETF了，ETF嚴格來說是給不會玩股票的人買的」、「只要股價未來比現在價格高，不管現在你買哪個價格都是賺，大盤未來是漲的前提下，不用管買進時機」。

還有人留言「我每個月1萬定期定額692不管它，經歷新冠疫情後，損益目前8%供參考」、「你會擔心成本越來越高，就是因為十年期你沒有持續投資」、「大盤大跌時或除息完貼息一小段，都是不錯的加碼點」、「如果長期向上，越晚買成本越高，遇到崩盤另外加碼」、「etf就是不用管，定期定額啊」、「除息前買吧，拿多一點配息」、「ETF定期定額任何時間都可以，除非你是ㄧ大筆錢要投入，才需要看點位」。

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