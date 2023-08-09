00923年化配息率超過6.5％…是高股息ETF？ 專家：比較像是「首發禮」

這個月00923第一次配息，結果開出來的數字年化配息率居然超過6.5%，這個數字幾乎要等同於高股息ETF的水平了。

於是很多人納悶，這檔ETF到底屬於高股息還是市值型？難道兩者同時兼具？

其實就編制規則來看，00923可說是不折不扣的市值型ETF，和高股息ETF的基因截然不同，連遠親關係都談不上。因為編製規則裡沒有一條是以股息當作篩選條件。

這檔ETF主要訴求「低碳」特質，顧名思義就是排除高碳密度的企業，通常與石化、鋼鐵、水泥等傳產有關。而每一檔股票權重是依照市值高低來調整的，所以簡單來說，它比較像是少了傳產股的台灣50，缺額就從中型100指數內的成分股來遞補。

剛好今年傳產股表現普遍不佳，加有一批中型規模的AI概念股崛起，所以這檔ETF一上市就有非常亮眼的表現。

至於本次年化6.5%的配息，我的解讀比較像是「首發禮」，回饋給投資人。畢竟00923是一檔追蹤台股的市值型ETF，如果參考台股加權指數的殖利率，通常落在3%~4%之間。這檔ETF就算資訊科技股比重高一點，合理範圍應該也是落在3.5%~4.5%之間。

市值型ETF與高股息ETF是兩種截然不同的方向，長期而言，要賺資本利得長期跟著大盤成長，那勢必多少要犧牲一點配息，因為要讓錢持續在市場中；如果維持高股息則長期表現不可能貼近大盤

所以什麼類型的投資人適合00923？

我認為，這檔ETF有個清楚的定位，如果你想追求長期的資本利得，又認同未來資本市場的低碳趨勢，也擔心未來碳稅、碳費可能會影響到傳產股的獲利表現。那這檔傳產比重不高的台灣50可以說是最佳解。

至於要不要在配息前搶進，我認為只要對市值型ETF特性有足夠了解，清楚配息是小菜，價差才是主菜，倒也沒什麼問題。

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