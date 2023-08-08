八大官股狂賣00878大買美債ETF…被降評股神卻持續加碼！他：會進場玩價差

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，最近八大官股行庫大賣高股息ETF（00878、0056），轉而進場布局美國公債，剛好最近國際信用評等機構惠譽(Fitch)，將美債由原本的AAA調降為AA+，這對債券市場和股票市場造成衝擊，然而股神巴菲特和八大官股卻選擇大舉進場，究竟投資人應該如何從升息和調降評等這些利空中做選擇呢？

以下為影音內容：

八大行庫，逢高調節，逢低進場布局，這次賣掉00878和0056轉去買美債，這舉動就是認為0056和00878已經漲到波段高點，所以選擇先賣出，反觀現在去購買美債，也代表認為現在美債是處於低檔的位置，也讓投資人觀察到可以布局的機會。

八大行庫於前一周就砍掉00878和0056逾7萬張，看到走勢圖將指標往前7月31日移5個K棒，也就是八大行庫大賣的時間點，以事後諸葛的角度來看，八大行庫很厲害，幾乎是賣在波動的最高點。

是否可以跟著八大行庫進場買美債呢？

美債常常被視為無風險資產，但近期國際信用評等機構惠譽(Fitch)，將美債由原本最高的AAA調降為AA+，簡單來說就是信用的評分變低了，這對美債來說是很大的利空消息，一個金融體系那麼強大的國家，國家的債券竟被調降評等。

不過股神巴菲特對此表示：不擔心繼續買。有了八大行庫跟股神的加持，是否就可以跟著安心危機入市，進場布局買債？

前幾年疫情發生的時候，美國的經濟是非常糟糕的，於是美國政府的瘋狂地印製鈔票，再加上前陣子烏東地區有發生戰爭，種種因素導致通貨膨脹嚴重，美國政府為了抑制通膨，從2022年至今已經升息了11次，總共21碼，1碼0.25％，所以升了差不多5.25％，聯準會也暗示今年9月份還有可能會再升息一次。

但那是聯準會的說法，市場上已經有很多人在偷偷布局債券了，根本不在乎會不會繼續升息，因為他們認為升息已經觸頂了，就算再升也有限。

美國消費者物價指數CPI，常常被視為通膨的參考數據，可以就圖來看，近期有在遞減的情況，也意味聯準會不太需要再去使用升息這種貨幣緊縮的政策來抑制通膨，因為通膨已經有慢慢減緩的趨勢。

當市場升息債券價格就會下跌；反之，當市場降息，債券價格就會上漲。

市場升息代表前放銀行，利息變多了，當然把債券賣掉，把錢存去銀行，所以這時候債券價格就會下跌。

反過來，市場降息，銀行的利息就變低了，就會把錢從銀行領出來，拿去投資債券，所以債券的價格就會上漲。

其實不論是美國大間的銀行，或是美國國家級的債券，都是相當有保障的，尤其是美債更被視為無風險資產。

通膨已經有所抑制，代表美國升息已經觸頂，就算9月份還要升息也沒關係，因為也沒有幾碼可以再升下去，也就可能意味著債券價格已經觸底了，跌無可跌了。

到底可不可以投資？

聯準會9月份還會升息，所以屆時就會是重點，如果有升息的話，那美債或許還會在震盪一下，如果下跌那更好，個人會進場加碼。

反之，到時候沒有升息還降息了，如果真的是這樣，美債有很高的機率會往上衝。

個人進場布局債券是為了賺價差，不是為了存股領息。

但任何的投資買賣，都應該要有自己的判斷能力，不是網路上哪個專家叫你買，就跟著進場。

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