0050長期投資的績效會如何？ 專家：本金一百萬翻成千萬…期間僅股息再投入

「投資0050十年後的績效如何？」

有很多人對於債券不清楚，聽到股債配置常常是一個頭兩個大，為了讓一般人了解指數化投資是如何運作/執行，我常常用0050搭配台幣定存來做解釋，我在《ETF存股》這本書也一樣舉例了一次。

到底0050加上一年期定存的資產搭配可以達到甚麼效果呢？這邊我就實際的計算了一下，表一是0050每一年的開盤價與隔年開盤價，每年可以領到的現金股利，與年初時的一年期定存利率。

我以100萬的單筆初始本金開始，投入後不再增加投資金額，假設在每年的第一個交易日可以買與賣在開盤價，定存也是在這個時候重新再存一年期定存，0050與定存資產比例設定為8:2，統計自2013年初至2022年底，這10年的時間，於每年第一個交易日執行再平衡，會得到甚麼結果。

黃色底色標記起來的地方是台股整年度下跌的時候，也就是0050年底的價格比年初還要低的時候，需要從定存的資產挪部分去買股票，其他部分都是要賣股票去增加定存比例。

綠色底色的部分是隨便給的一個預估值，假設0050在年底時會收在136元，今年配發4元的現金股利，在2024年初的總資產會來到278.9萬。

10年後的投資本金會從100萬元成長到227.7萬元，持有約15張的0050股票，與55.3萬元的定存，總成長128%，年化報酬率8.58%。以此年化報酬率在繼續執行10年，總資產可以來到518.8萬元，再執行20年可以來到1,181.7萬元。

投入本金100萬元，堅持執行30年，期間都不再需要投入任何資金，只需要把領到的現金股息繼續再投入，定期執行再平衡，就可以讓100萬元的本金變成1,181.7萬元。

你說長期投資很難嗎？你覺得0050的報酬很低嗎？你只要用對方法，不要動不動就想買低賣高，自認為現在是高點想自作聰明的獲利了結，30年後就可以把本金變成10倍，如果你的本金是300萬就會變成3,000多萬。

真正難的是，你相不相信這個方法，有沒有辦法有紀律的長期執行，若可以，投資股市賺錢就不會很難，只是需要時間等待，然後看著他越來越茁壯。

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