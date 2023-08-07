把00878、0056賣了？趁現在AI價格修正時… 他曝光存股族的賣出時機

【撰文・小股東】

近期除了【AI】是熱搜，【存股ETF是否賣出？】應該也是熱搜吧！想當然爾，我也被問到了！然而本人的00878庫存早在19元時已出清，好像沒話語權了喔!所以近期對高股息ETF也較少發文。我並不認為存股ETF，漲多就一定要獲利，什麼賣出再低接啦！；什麼先把成本收回來啦！也無所謂對錯，把投資當成一場遊戲，手上的錢始終都是自己的。

我的邏輯相較於當前巿場主流是比較特別的，有興趣，請詳閱

存股高股息ETF漲多是否該賣出？

這一開始已經破題了。因為你是存股嘛！

在我們那年代，學生都被鼓勵要存錢儲蓄，學校幫忙一起開立郵局帳戶。

而當我們把錢存進去，什麼時候會領出來呢？

我好想買一隻可愛的哈士奇！ 我好想買一把吉他！ 哇，郵局利息低到悲哀，被騙了，我要領出來另存到其它銀行

是的，存錢是為了儲蓄也賺利息，領出來的時機是因為『有需求』。

存股何嘗不是如此呢！為了累積財富也賺取合理的股息，不是嗎！

筆者長期的投資歷程大概就一個縮影-【持股滿檔】。大概也是受老巴影響吧!我也深信時間及複利。

時間回到2008金融海嘯。筆者年輕，沒錢但卻死命地賺錢，並且把所有錢投入股巿。那年代商業類周刊很盛行喔!幾乎每本周刊都倡導著【現金為王】，面對深不見底的情勢，保本至上。把自己再次投射回2008年，彷若昨日。

雷曼兄弟不可思議的倒閉了，房地美股價崩跌99%最後被美國政府接管，美國開始正式邁入長達十年的超低利率時代。金融體系崩潰猶如海嘯一般湧向全世界。提出「金融海嘯」這詞的人應該獲頒最佳創意獎。

就在讀了【現金為王】的周刊內容後，我將該月份的薪水買入了38元的中華電信。我並不知道明天的股巿會漲會跌，我帳上的投資也呈現顯著的虧損，但我認為台灣證交所不會倒閉，人類的文明和科技也不會被金融海嘯摧毀，我選擇繼續存錢買股票。

當我們選擇了存股、存錢，選擇儲蓄這種流動性資產的時候是有『目的性』的。而投資人必須很明白，你的『目的』為何。

我認為對於存股高股息ETF，賣出的時機唯有【需要資金時】

我現在的生活更需要一部車，所以我賣出現股ETF 我找到了中意的房子，我有頭期款的資金需求 我評估了一檔風險更低，獲利率更高的個股或ETF，所以我決定開始逐步轉倉換股

如此一說，那ETF漲多了，也不應該賣嗎？

ETF的特性是基金經理人拿投資受益人的錢依契約買進相應的標的，成份股有其汱換機制，我們只能依成份股巿值來計算ETF的淨值，我們並無法如同評價一般公司的獲利和展望來預測ETF的未來股價。ETF漲多了或跌深了都是不太科學的說法。舉例00878在下個週期換股時，如果在AI概念股高檔時換股出脫，順利轉進了低基期的新成份股，那麼00878的淨值也將在高水位前題下往下一波高位邁進，又何來漲多了呢。

投資需要有一顆活潑的靈魂，在筆者的專欄裡反覆地強調ETF的投資只是懶人投資法罷了!在你無睱作投資研究、在你工作繁忙時，ETF可謂是投資的一時之選，代價就是讓投信公司賺一點錢。而既然選擇了【存股高股息ETF】，就是一場儲蓄和財富累積的過程，何來獲利賣股之說呢！

分享2023.08.03。以上內容僅供參考，不作為任何股票交易之推薦。投資人應自行評估風險。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：存股00878、0056該賣了嗎! 我的答案比較特別