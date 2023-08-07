00850被低估的市值型ETF！ 專家：若已單獨持有台積電這檔會是理想選擇

自從00850在5月底調整成季配息之後，我認為它是當前最明顯被低估的市值型ETF。

這檔標榜ESG(環境、社會、公司治理)的ETF，其實我從它一掛牌就非常關注。當時不僅花心思來研究它的編製規則，甚至連它背後的ESG評分機構、包含如何給台股評分的規則也都一併看了。

不過我當時並沒有買進的念頭，主要原因是市值型ETF的選擇其實不算少，和大部分股民一樣，這檔ETF作為市場的後進者，要在同類型的商品中脫穎而出，無論加入什麼五花八門的編製規則，大家最終只在乎一件事：

到底會不會漲？

不過幾年觀察下來，就目前為止的表現，我認為00850是及格的。

例如這張圖表整理出近幾年無論是多空頭，和大盤相比，不難發現它的表現其實都還算不錯，漲的時候能貼近大盤，跌的時候也能相對抗跌。

我自己額外蒐集一籃子市值型ETF也有發現，像是去年跌了一整年的行情裡，這檔是最抗跌的；換到今年雖然不像其他高股息ETF漲這麼多，表現也是穩穩的第一位。

當然目前大多數市值型ETF雖然都有各自的編製規則，不過就選出來的標的觀察，其實都是差不多的。如果真要挑出00850與其他幾檔ETF的差異點，我認為會是以下3點：

1. 個股有30%上限(台積電條款)

2. 富時ESG評分系統

3. 季配息

所以這檔ETF適合什麼人買？

目前台股單一檔台積電，影響權重就佔了近３成；在台灣50指數裡，台積電的影響力甚至逼近5成。如果你很介意單一檔台積電影響範圍太廣，或是你自己有單獨買台積電，又想要找一檔貼近大盤的商品，00850會是這種需求下的理想選擇。

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