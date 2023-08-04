兆豐證ETF博覽會閃耀登場 邀您體驗智慧便捷金融服務

臺灣證券交易所即將於8月11日及8月12日在世貿一館舉辦「榮耀20啟動財富ETF博覽會」，兆豐證券將共襄盛舉參與這場盛會，特別在ETF博覽會展場上，設計電子集章闖關遊戲，讓民眾親身體驗兆豐證券智慧便捷的投資服務－兆豐e存股及MegaGo每股購，民眾闖關成功，將可獲得生活實用好禮。

這次ETF博覽會不僅邀請證券商、投信業者參展，證交所也訂於首日舉辦國際ETF論壇，並且規劃ETF主題館，盛況可期。

兆豐證券董事長陳佩君表示，今年是ETF推出滿20周年，從第一支ETF掛牌，如今已超過200檔，國內ETF規模已突破3兆元，顯見ETF已是投資人資產配置不可或缺的理財工具。

為了讓投資人靈活存股，兆豐證券於去（111）年10月推出兆豐e存股服務，投資人可依據不同理財需求為自己量身訂做存股計畫，透過定期定額或定期定股的方式養成儲蓄習慣。

此外，兆豐證券今年推出的MegaGo每股購，為國內首家推出美股市場交易以股計費，提供投資人手續費自由選擇，對小額投資或想要買進高價股的投資人而言，以股計費的收費方式將可大幅降低交易成本，提高投資人資金運用效率。

兆豐證券期盼藉由這次博覽會的設展，邀請民眾投資人親蒞博覽會現場，體驗兆豐e存股及MegaGo每股購，並且推廣定期定額、定期定股的儲蓄觀念。

兆豐e存股及MegaGo每股購這兩項產品甫獲今年第20屆國家品質玉山獎最佳產品類的肯定，兆豐證券亦於日前榮獲主管機關評核公平待客推行前25%券商，更是唯一一家連續三次入選前25%之大型綜合證券商。

兆豐證券將持續優化理財服務及介面，並且精進公平待客推行相關措施，協助民眾聰明理財，掌握生活投資訣竅。