00929就好或00878+00713+0056？如何選每月領股息組合她給4建議

Hi 我是安娜媽咪，之前分享的文章中，有一篇談到月月配的組合，包含00878+00713+債券ETF (00725B、00720B)、00878+00713+0056的組合，或者近期上市，首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息ETF 00929，都可以用來達到月月配的心願。

最近復華台灣科技優息ETF 00929又準備要除息了，繼7月份第一次除息就配出每單位0.11元後，8月份第二次配息預估為每單位0.11元，投資人如果想參與此次配息，8/16為最後買進日。

復華台灣科技優息ETF 00929，2023/06/09一上市就帶來一波投資熱潮，當天成交量達到12萬張，創下近兩年來國內台股ETF掛牌首日的紀錄，截至2023/7/31其規模已達209.1億、受益人數自成立以來成長將近6倍，達11.5萬人、過去一個月每日平均成交量約5.7萬張。

若你是想要打造月月配現金流的投資人，正在懊惱要直接買單一支月配息ETF 00929，還是要用季配息ETF來組成月月配，甚至是兩者都選擇做為自己的月月配投資組合，以下提供四個觀點，提供大家思考！

打造月月配現金流，殖利率是重要考量之因素。

投資人想要月月配就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，其平均年化殖利率越高，我們一整年領下來的股利也就越多。

以00878+00713+債券ETF (00725B、00720B)的組合來說，其中00878殖利率約為5-6%、00713殖利率約為7-8%，而債券ETF(00725B、00720B)殖利率約為3-4%，此組合平均殖利率約為5-6%。

另一個組合00878+00713+0056，由於0056殖利率約為5-6%，此組合平均殖利率約為6-7%。

而月配息ETF 00929，以目前兩次配息紀錄來預估年化殖利率預計在7-8%，相對於上述兩檔組合殖利率略高，不過過去兩個月的配息表現，不等於未來的配息表現，建議投資人還是要先觀察接下來的殖利率表現。

00878、0056、00713、00929 高股息ETF選股策略比一比

選擇月月配投資組合前，須了解每檔高股息ETF的選股策略。

首先，目前持股人數最多的前兩名，分別為國泰永續ESG高股息ETF 00878以及元大高股息ETF 0056。

其中00878的選股策略為以MSCI台灣指數中的成分股，選出MSCI ESG評級為BBB(含)級以上的公司，再看過去三年平均年化殖利率，來選出其前30 檔作為成分股，因此主要是以公司過去的表現加上ESG來做為00878成分股篩選。

而0056，則是由台灣50、中型100指數中的150檔標的，選出未來一年預測現金股利殖利率為前50檔個股作為其成分股，以殖利率為主要選取原則、未納入基本面的篩選。

再來是00713，主要是以市值前250大，按照股票流動性、股利率、獲利能力(ROE)、及波動度等選出50檔成分股。

而高股息新秀復華台灣科技優息ETF 00929，成分股主要以高殖利率的電子科技類股為主(範圍涵蓋上、中、下游，包含半導體、電腦及周邊設備、電子零組件通路與光電等相關電子產業)，透過公司基本面的篩選。以股價波動度、本益比、ROE、現金股利、股息變異性五項指標，選出獲利穩健、股價未來成長性及配發高息的電子科技類股。

例如00929在一年一度6月底成分股調整時，就把飆高的AI概念股緯創、廣達等個股刪除，替換低本益比、股價波動較低的股票，引起網友熱議。

以過去歷史表現來思考，台灣電子類股常有勝過大盤加權指數的表現，因此股價成長動能上有機會表現不錯。

看到這邊，不難發現，高股息ETF產品隨著投資人的需求與市場變化推陳出新，利用更多的篩選因子與定期的成分股更換，期望讓投資人能在資本利得與股息上都能夠有更好的報酬表現。

未來投資人一定會有更多相關高股息產品的選擇，因此了解其選股策略是很重要的，投資人可以選擇自己認同的選股策略來組成適合自己的月月配高股息ETF。

想月月領息，該直接存股月配息ETF 00929，還是自己組季配ETF？

我該直接選月配息ETF 00929、還是自己利用季配ETF組合來搭配出月月配的現金流呢？

以過去歷史表現來看，上市時間最長的元大高股息ETF 0056，近三年的年平均報酬率約為16%、上市時間約三年的國泰永續高股息ETF 00878，近三年的年平均報酬率約為13%、上市時間約六年的元大高息低波ETF 00713，近三年的年平均報酬率約為25%；而成立兩個時間的復華台灣科技優息ETF 00929，目前為止，兩個月的報酬率約為9%，因此有蠻多投資人期待這支月配息ETF未來的表現。

那我該選擇單一支月月配ETF嗎? 若投資人會再將股息投入，以複利的角度而言，一檔月月配的ETF，對複利效果來說是更有利的，但關鍵是，投資人須注意此月配息ETF是否每個月都會順利填息，因此，可以先觀察看看此檔月配息ETF的未來表現再來決定是否要投入單一支月配息ETF。

若是選擇困難的投資人，想要同時擁有自組月月配ETF組合跟單一支月配息ETF，那也可以！這邊建議投資人，可以把原投入高股息ETF的資金，轉一部分比例到想要新增的高股息ETF，或者將原有的高股息ETF的配息，投入想要新增的高股息ETF。

另外，有些投資人會考量到每月領息的匯費問題，實際上自組月月配ETF，也會產生12次的匯費，建議在意匯費的投資人，可考慮將自組的3檔季配息ETF一一去變更對應的收益分配帳戶，省下這筆費用，積少成多，就可以把省下來的錢拿去購買零股啦！

我該在意二代健保補充保費嗎？

再來，很多喜歡配息的投資人會擔心二代健保補充保費，依目前規定，單次現金股利超過兩萬，則需扣繳二代健保補充保費2.11%，不過，大家真的不用太擔心，這邊提醒大家，ETF配息來源除了現金股利外，有一部分可能來自收益平準金，而收益平準金是不納入二代健保補充保費的。

以00878為例，近一次收益平準金佔股利發放約52% ，若以每股股利0.27元來計算，其中需要被課稅的股利所得佔比以~48%來計算，投資人需要持有~154.3張才會需要被課到二代健保補充費。

而以 00929為例，若以第一次配息為每股股利0.11元來計算，而其中需要被課稅的股利所得佔比約47.7% (不含收益平準金)，因此，投資人需要持有~381.1張才需要被課到二代健保補充費喔！

最後，不論投資人選擇哪一種組合，持續存股，累積股數，讓自己每個月加薪的金額越來越高才是最重要的。以台灣目前中位數月薪大約是四萬二來看，當你每個月領到的現金流有2000以上(等同幫自己加薪4.7% ~5%)，你就會有感了，一起繼續努力存股累積財富吧！

以上，跟大家分享，歡迎理性討論!

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