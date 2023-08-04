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00878股價好高？他21.92元照紀律依舊買進一張：上漲下跌無法預測

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

Hello大家好，我是知美。

00878第三季現金股利金額0.35元，利用2023年8月1日，當天收盤價格21.87元計算，單季配息率1.60%。

00878價格一飛沖天，2020年7月20日正式掛牌上市，2023年8月01日成立滿三周年，含息總報酬率66.77%。

定期定額需不需要停扣？知美每月月底定期定額一張，7月31日時21.92元價格，買進第七張。

未來價格上漲下跌無法預測，短期沒有出現比00878更吸引人的商品，知美就算獲利了結資金也無處去，所以繼續維持定期定額好紀律！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 定期定額 ETF 季配息 殖利率

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