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00878預計配0.35創新高！「00929連兩次0.11元」專家：已經是相當明確的表態

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股票型ETF8月配息結果 00878季配0.35元創新高

每個月初的ETF配息結果發布，真的是各出奇招競爭激烈，搶客招數一個比一個還殺，以往都要拖到5-6點，但1日很罕見在3點半就幾乎公布完了。

31日先是00923搶頭香公布首次半年配息0.561，年化有6.67%。

1日00878也不等收盤了，在盤中就直接炸出0.35元，辦公室一陣驚呼，以1日的收盤價21.87計算，年化殖利率有6.4%，剛好高於我們上週末市調八成的看法。

消息一傳開，各大討論區「超乎預期」的聲音也此起彼落，初步看來投資人是買單的，只可惜1日00878最後還是以折價作收，並未立即扭轉幾個月以來「連續折價」的情況。

最近規模和人氣翻倍漲的月配00929，第二個月再度開出完全一樣的0.11元，x12年化維持在將近8%水準。以00929這種高配息頻率的ETF來說，連續二次0.11已經是相當明確的表態，9月如果又是0.11或0.1，未來朝這個方向繼續穩定月配的可能性就大幅提高。

另外是改季配後首次配息的00850，預計配0.68元，單季殖利率1.93%也相當高。如果參考之前的年配金額，今年應該會比照713模式，以0.68+0.68的方式先在8月11月配完1.36元，明年2月5月進入除息淡季順勢下修配息。

逢8大配的00900則是開出0.6，相較於去年8月的1.2元整整少了一半，畢竟今年已經沒有閉鎖期累積股利的加持，不過4.42%仍然是單季殖利率最高的ETF。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00878國泰永續高股息 00923群益台灣ESG低碳50 00929復華台灣科技優息ETF 00850元大臺灣ESG永續 00900富邦特選高股息30 配息

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