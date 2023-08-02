0050搭這檔債券ETF…美債殖利率狂飆！ 專家：雙引擎勝過定存

在投資股票的旅程中，初入社會的新鮮人或剛踏入股市的投資人時常會羨慕別人擁有數百張甚至上千張股票的故事，我們看到別人取得成功的結果，但往往忽略了他們特殊的條件，像是靠著家庭背景或高收入的特例，這樣的成功經驗難以被複製，對一般人來說，如何建立自己的存股模式似乎是一個艱難的課題。

那到底有沒有適合小資族一步一腳印打造自己的存股策略呢？股海茫茫又該鎖定哪幾些股票較好？究竟股債雙配置是如何輕鬆獲得超越定存的獲取穩定報酬，今天就用以下兩檔明星ETF 做介紹！

0050：向來是台灣投資人最愛的市值型 ETF 明星 00720B：2023年7月以來淨申購金額突破百億元，躍居ETF榜首的元大投資級公司債

0050優勢：穩健市值成長

拉長時間來看，每次股災都是0050的長線買點時間 圖片來源：Tradingview

0050 元大台灣50 是一個適合長期投資者的投資工具，特別是對於希望進入台灣股市、但又不想對個別股票做太多研究的投資者，它具有多元化、低成本、易於交易和流動性高等優點，這些特性有助於降低投資風險，提升長期回報，若根據上圖即可發現，長期來看每次股災都是0050的長線買點，由於這類市值型ETF的流動性佳，且0050包含台股許多大型權值股，當市場情緒從低谷反轉，資金偏好回補來權值股參與行情，這也讓0050能在反彈波段中領漲，此外，近年產業發展大者恆大，大型企業除了多頭的攻擊力佳，震盪時防禦力也比較好，長期下來便能締造優異回報。

雖然短時間內累積大量股票對許多人來說並非易事，但也別因此感到絕望，倚賴時間的複利效果，逐步增加自己的資產是可以達成的，回測數據可以知道，統計2006年以來至今年，近20年若每年都在年初投入購買0050，則年化報酬率約為5.6%，輕鬆打敗定存報酬。

優點：

1.多元化投資：0050追蹤台灣加權指數，該指數包含台灣市場中大型公司的股票，因此投資者透過0050可以在一個交易中獲得多元化的投資組合，降低單一股票風險。 2.低成本：ETF通常具有相對較低的管理費用，0050的費用通常較低，這有利於長期投資者，因為低費用有助於提升長期回報。 3.易於交易：0050在證券交易所交易，和一般股票一樣，可以在交易時間內買賣，投資者可隨時調整投資部位。 4.流動性高：0050是台灣市場上最具活躍交易的ETF之一，因此在市場中有較好的流動性，投資者易於以公平價格進行買賣。 5.穩定表現：長期來看，追蹤加權指數的ETF通常會表現穩健，因為加權指數涵蓋了台灣市場的大部分股票，具有整體市場風險分散的效果。

00720B：升息末價差配息兩頭甜

受升息壓抑00720B價格處在公開發行的低點 圖片來源：tradingview

00720B 元大投資級公司債 ETF 以「指數化策略」來追蹤「彭博美國 20年期以上 BBB 公司債流動性指數」，主要是因為標的指數的主要投資目標是介於 BBB- 至 BBB+ 之間的公司債，觀察 00720B 的股價，伴隨升息與高通膨一直處於低檔盤旋，如今接近升息末期，價格可望迎來反彈。

至於風險評等，00720B 持有的債券雖然相較評級 A 的公司債風險更高，但觀察持有債券內容，其實多半為國際龍頭企業，例如波音、奧馳亞、AT&T、美國安進等，這些企業不管在自身現金流或是產品的競爭力上都屬一流，較不至於出現倒債問題。

而根據富邦全球投等債 ETF 經理人陳怡靜以「彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數」進行模擬，以「倒數第 4 次升息至第 1 次降息」期間設定為升息尾聲，並模擬買進美投資等級債，報酬分別為 15.7%、8.1%、6.8%、11.3%，4 次升息尾聲進場投資策略的平均報酬率為 10.5%，顯示出升息末期投資等級公司債做價差的空間與高勝率已經浮現，而投資人最關心的殖利率，00720B 平均也有3.64%，若以 2023年8月1 號為基準，則殖利率更高達5.5%，意思是不管在價差或是配息上，現階段 00720B 都具備雙重投資利多的潛力。

優點：

1.穩定收入： 00720B 投資於投資級公司債券，提供穩定的息票收入，適合追求穩定現金流的投資者，特別是退休計劃和長期儲蓄目標的投資者。 2.風險較低： 由於投資級公司債券的信用評級較高，相對於高收益債券或股票等高風險投資，00720B 的風險較低，有助於緩衝市場波動。 3.流動性高： 00720B 在台灣證券交易所上市，交易活躍，投資者可隨時買賣，享有良好的流動性。 4.專業管理： 00720B 由專業基金經理團隊管理，他們根據市場環境和利率趨勢進行投資決策，幫助投資者實現最佳回報。

注意：買債券 ETF 猶如持有一籃子的債券，持有債券就好比借錢給別人，而借錢給別人最怕的是被倒債，但只要債券信用評級為投資等級，被倒債的風險也會降低。

股債配置 雙引擎獲利

最後我們來建立自己的資產配置策略，若以最常見的穩健型配置法，股五債五來追求平衡報酬，投資人可以每個月存入一萬元的投資基金為目標，按股五債五比例分配到0050與00720B上，假設買進平均股價與領到股利不變，則根據計算可以獲得下表預估未來現金流。

不難發現，其實要達到資產複利以及每月加薪的目標並不困難，重要的是持續不間斷累積，不管是0050或是00720B都是經歷過市場空頭與國際金融景氣考驗的標的，隨著年數增加和年化報酬率提高，每月可以領取的金額也會增加，這是因為複利效應，投資的回報會再投資產生更多回報，隨著時間增長，投資所獲得的報酬會更加顯著地累積。

原文出處：升息末美債正夯！00772B&0050股債配置，月月領3000！

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