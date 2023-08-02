用00878搭其他檔還是選00929直接月配息？殖利率高於5％ETF標的全曝光

財經雪倫於《投資嗨什麼》中分享，沒有錢的家庭會想要寄生在有錢人的家庭裡面，看能不能夠一輩子不愁吃穿；那一般投資人也能寄生在上流ETF，那該有多好？

以下為影音內容：

哪些ETF也是可以寄生的？

只要選ETF就很難會選錯，因為ETF本身就是一個投資組合策略的概念，當然並非每檔ETF都可以達到同種效果，要有以下條件：

條件一：高殖利率

能夠配出高殖利率，不能這次配下次不配，買個股可能會有這樣的問題，可能今年高殖利率，明年低殖利率，所以根本沒有辦法預期，每年可以拿到多少。

可是如果是高股息ETF，基本上只要敢打上「高股息」這三個字，殖利率很少低於4-5％，當然更高會有，但至少會有4％。

條件二：配息次數

就看個人喜好，希望每個月都可以拿到錢，還是一年拿一次錢就好；喜歡哪一種就挑哪一種。

各家投信都有推出組合式的產品，像是元大、復華、中信、國泰都有組合式的產品，圖表上有列出來的，代表幾家的投信產品線，已經可以組成月配息了。

像是元大投信有：0056、00850、00713

中信的話就是：00912、00894、00896

當然當中最特殊的就是00929，直接在月配息獨立一個欄位，就是一檔搞定所有的需求，別家投信至少要3檔。

而中信投信，在股票型沒有月配息的ETF，但是債券型的有00772B或者是00773B，屬於債券型的一檔達成月配息的動作。

但也有投資人不喜歡把資金放在同一家推出的產品，因為可能覺得有些產品殖利率不夠資格，想要跟其他家混搭。

圖表上有一欄位是殖利率大於5％才會列上去，讓投資人可以盡情的挑選，可以用元大混搭富邦，或者搭復華，還是要用國泰去搭永豐，也都行。

如果喜歡債券型ETF的話，也能在圖表下方找出自己喜歡的標的自己組合。

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