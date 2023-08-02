快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

00878預計配息0.35元創成立以來新高！ 專家：不擔心剔除緯創

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

感覺才領息沒多久，1號又收到00878公佈Q3的預告股息了！

領息領的很有感，這也是季配息的好處之一。

而且，這次00878預告配發0.35元，如果之後確定配發的符合公告預期，那就創下成立以來的新高，單季殖利率換算下來維持在1.6%，穩健存股，賺價差又賺股息真開心。

不過00878價格創高了，也有不少大大擔心之後換股的問題，尤其是現在持有的緯創股價漲翻天，殖利率也跟著下降，要是下次調整成分股把它剔除，股息和價格還能維持這麼高嗎？

這樣想真的就太杞人憂天了，對我來說，買進一檔ETF，就是相信它的選股機制，這才是ETF的主軸，而不是某一、兩檔股票，如果緯創真的不符合了剔除掉也很正常。

ETF的選股邏輯有符合自己的人生規劃，才是能穩健買下去的關鍵，所以不用再擔心換掉緯創怎麼辦，不要再掛念它了。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF AI 緯創 選股邏輯

延伸閱讀

新光金（2888）六月換老闆上股價一路往10元移動！ 專家：金融股有望接棒AI

「台塑四寶」還能買嗎…地板價曝光！ 專家揭3個原因：其一鮮為人知

AI股跳水！網點名「它才是真的」 苦主笑：一天賠光一個月收入

用00878、00713、0056無痛加薪！專家：三檔達「月配息」擁4優勢

相關新聞

00878預計配息0.35元創成立以來新高！ 專家：不擔心剔除緯創

這次00878預告配發0.35元，如果之後確定配發的符合公告預期，那就創下成立以來的新高，單季殖利率換算下來維持在1.6%，穩健存股，賺價差又賺股息真開心。

交易熱呼呼…ETF大商機 兵家必爭

ETF成功地成為熱門投資商品並打響投資名號，市場參與度以跳躍式方式晉升，投信業不再將它視為毛利低不賺錢的產品線，ETF的...

ETF 20年／元大投信董座劉宗聖 配息族走向配置族

2023年無疑是台灣資產管理業界重要的一年，迎接主動基金40周年、ETF 20周年，從台灣整個基金市場的發展過程與周期來...

ETF 20年／國泰投信董座張錫 規模要大績效要好

國泰投信是ETF第二波浪潮中進場的業者，以「決心、趁早、毅力」關鍵字，成功打破市場大者恆大的局面，旗下國泰永續高股息（0...

ETF 20年／富邦投信總座林心怡 尋找未來潛力市場

富邦投信2006加入ETF戰局，為第二家跨足ETF市場的先進者，目前發行檔數為全市場最多、跨出台灣建立海外平台產生互補效...

ETF 20年／中信金控證券事業長張浴澤 靠債券ETF征戰國際

中國信託投信2018年底總資產管理規模410億元、市占率1.6%，市場排名在約20名的中段班，靠著債券ETF賺出第一桶金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦