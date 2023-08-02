00878預計配息0.35元創成立以來新高！ 專家：不擔心剔除緯創
感覺才領息沒多久，1號又收到00878公佈Q3的預告股息了！
領息領的很有感，這也是季配息的好處之一。
而且，這次00878預告配發0.35元，如果之後確定配發的符合公告預期，那就創下成立以來的新高，單季殖利率換算下來維持在1.6%，穩健存股，賺價差又賺股息真開心。
不過00878價格創高了，也有不少大大擔心之後換股的問題，尤其是現在持有的緯創股價漲翻天，殖利率也跟著下降，要是下次調整成分股把它剔除，股息和價格還能維持這麼高嗎？
這樣想真的就太杞人憂天了，對我來說，買進一檔ETF，就是相信它的選股機制，這才是ETF的主軸，而不是某一、兩檔股票，如果緯創真的不符合了剔除掉也很正常。
ETF的選股邏輯有符合自己的人生規劃，才是能穩健買下去的關鍵，所以不用再擔心換掉緯創怎麼辦，不要再掛念它了。
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