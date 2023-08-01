ETF戰國時代 掌握五大機會

台灣ETF發展20年，市場競爭愈來愈激烈，投信法人認為，隨著競爭白熱化，ETF戰國時代來臨，但有五大機會仍遠大於挑戰：沒有飽和、配置導向、產品創新、資源整合、走向國際。

ETF因被動追蹤指數，毛利率相對低，但已有16家投信加入搶市，而且也找到可與境外基金相抗衡的差異策略；尤其看到ETF市場在台灣還在快速成長，規模已突破3兆元，連向來興趣缺缺的外資投信也開始躍躍欲試。中信金控證券事業長張浴澤直言：「我覺得台灣ETF很棒，也真的是讓台灣的境內投信多一個生機，重塑了台灣的資產管理業界的結構。」

元大投信董事長劉宗聖認為，台灣的ETF有股票、債券、商品、外匯四種不同的資產類別「4X4」的框架，搭配「槓桿」、「反向」與結合主動策略與被動執行的「Smart Beta」，顯見ETF接下來在產品創新還有相當大的發展空間；富邦投信總經理林欣怡更認為，這時的「台股散戶多」，正好讓ETF發展快速，成為一股很大的勢力。

市場雖沒有飽和，但產品多讓人選擇困難，劉宗聖因此認為，產品最後走向整合，主動式基金與被動式ETF形成既競爭又合作關係，依據不同市場氛圍選擇主動基金、ETF、甚至複委託交易；亦或是用核心與衛星配置布局主動基金、ETF、複委託。

林欣怡指出，ETF與其他金融雙品結合的資源整合，也值得期待，已可看到ETF吸納基金族、股票族進來，銀行族以及保險族現正發酵中，接下來的期貨族、信託族、甚至是退休自選資金、國家隊，都是未來發展的可能性。

在投資人共襄盛舉下，台灣ETF已成為亞洲第二大，下一步又該如何走向國際？目前中國信託投信、凱基投信在泰國有布局，富邦投信有六檔ETF也在港股掛牌。

身兼投信投顧公會理事長的劉宗聖指出，台灣已經是亞洲基金護照觀察國，商品走上國際，是公會下一步必須要去思考跟努力的地方；國泰投信董事長張錫則認為，ETF除了實際外銷出口，吸引外資來買投信發行的ETF，就是個很好的外銷方式。