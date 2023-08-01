指數公司研發走向 牽動市場發展神經

ETF投資已成為全民運動，ETF靈魂無疑是指數，其研發走向牽動ETF市場發展神經。身為台灣唯一本土、具官方色彩的指數公司──臺灣指數公司，推出的指數應用資產規模已超過2,500億元，後續指數將持續參考國際趨勢、深探國內需求，近期研發鎖定兩大方向，一是擴增ESG指數類型，二是推出新經濟相關產業指數。

臺灣指數公司在2016年成立，由臺灣證券交易所出資1.5億元、100%轉投資，成立第一年就有獲利57.8萬元。隨後因ETF市場成長，第三年開始，獲利即跨過千萬元至1,790.8萬元，尤其最近三年獲利都年增四成以上，並以去年獲利最高、達5,556.5萬元、較前一年大幅成長49%，讓證交所直呼真是門好生意，投資的1.5億元在去年全部回本。

臺指公司推動指數化投資，激發更多家新進投信公司加入台股ETF發行行列，讓2012年7月富邦采吉50掛牌，沉寂近五年的台股ETF重新恢復活力，從2017年3月兆豐藍籌30上市開始，愈來愈多類型台股ETF問世。以產別類型來看，2021年起統計至2023年4月，ETF以主題型、Smart Beta型及ESG型檔數成長幅度最大，多達15檔連結臺指公司編纂指數；以資產規模觀察，統計至6月底，國內全部ETF規模達3.08兆元，台股ETF資產規模1.15兆元、占比達37.4%，可見臺指公司成立對ETF發展產生加乘效果。

展望未來，臺指公司副總經理陳文練表示，將因應資產管理指數化投資需求，持續開發多樣化類型指數，同時配合母公司證交所推動「建構ESG生態系」，擴增ESG指數類型，編製環境或社會面向的ESG主題指數，以及因應證交所推動新經濟產業分類，將於「發行量加權股價指數系列指數」擴增「綠能環保類指數」、「數位雲端類指數」、「運動休閒類指數」、「居家生活類指數」等四檔新產業類別指數，並新編「臺灣全市場新經濟產業指數」涵蓋這四項新產業的上市上櫃股票，於7月3日編製發布。

另因應指數及ESG資料廣泛、多元的應用需求，臺指公司最近又新增二項資訊服務。其一是「ESG指數資訊」，針對已經出具永續報告書的上市櫃公司編製的指數成分股資料；其二是「客戶指數」，可由國內外機構投資人自訂股票名單，為其投資台股的自營、代操或個別投資組合的主被動管理操作，量身訂製衡量自家操作績效指標的資訊服務。