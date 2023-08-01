ETF檔數暴增 引發三大挑戰

台灣ETF正在升級到2.0版，因檔數超過200檔，沒法子讓投資人「全都要」，投信出現「產品優化」、「投資人再教育」與「流動性傾斜」的三大挑戰。

元大投信董事長劉宗聖指出，「產品導向」是1.0時代的重點，生產以及製造是關鍵，然而2.0時代將迎接「配置導向」，創新、應用、品質敏感是關鍵，發展模式也已從零和走向競合，最後走向整合，並且揮別主被動之爭，因此如何做好「產品優化」是未來在ETF市場上致勝關鍵。

目前ETF發行規模也開始出現「大者恆大」，華南永昌投信董事長黃昭棠分析，例如台股ETF，只要規模超過800億元，這檔ETF會「倒過來」，變成受益人在申贖時會影響成分股的股價、進而影響台股走勢，這也是元大高股息必須由30檔擴增成50檔，進行「rebalance重新平衡」、回到它對整體市場的中性。

也因此，投信業者都體認到對投資人再教育的重要性，因為之前靠著網紅等宣傳的確拉大了規模，但相繼而來的後座力就不得不令人深思。

黃昭棠舉例，每個年齡層階段所配置的ETF應該是不同的，以近年最夯的高股息ETF來說，對於投資人來說很大的誘因在於創造被動收入，年輕人想要用高股息ETF達到累積資產會有兩個問題：第一，高股息ETF配出來的錢，如果花掉就沒有做複利再投資。

第二，高股息ETF的選股邏輯中，往往搭配一個因子叫做低波動，那低波動就代表資產增長的動能是相對偏弱的，累計資產的時間就要拉長。建議最好是屆齡退休、或是50歲，真的有現金流需求、類存本取息需求時，再把資產移轉到高股息。

劉宗聖與群益投信總經理陳明輝也認為，ETF投資雖已是全民運動，但投資人仍要了解手上ETF產品，培養正確理財觀念，否則「因誤會而結合，因了解而分開」，投資人是會「一去不回頭」的。

至於流動性傾斜的挑戰，黃昭棠說，隨著指數化投資愈來愈盛行，ETF因此成為指數化操作、指數化投資管理的主要出海口，再加上在股票市場掛牌交易，資金必定往流動性好的方向去移動，也就是資金潮往中大型股匯聚，這不只台灣，甚至會是全球的資本市場將面臨到的問題，指數化操作面向就需要多元性。

再者，大多數ETF在指數篩選都有設立流動性或市值篩選，中小型股就陷入流動性傾斜的泥沼中，也是未來ETF更加茁壯時必須留意的風險。