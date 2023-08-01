質變加量變 ETF改寫投資天際線

從第一檔ETF──元大台灣50（0050）在2003年6月25日發行，ETF台灣發展已經20年，從乏人問津到風靡投資市場，催生者之一、「ETF教父」元大投信董事長，也是投信投顧公會理事長劉宗聖說：「下一個20年，也是ETF2.0時代的開啟。」

ETF的質變與量變，可用「震驚市場」形容：2003年第一檔元大台灣50（0050）問世、寶來投信（現為元大投信）一家業者投入，當年底ETF資產規模35億元，日成交值占市場總成交值0.28%，到2023年7月31日有239檔ETF、16家投信參與發行、總受益人數達654萬人、總規模3.1兆元、日成交值占市場比重22.1%，改寫了台灣投資的天際線。

尤其最近二年的成長快速發展，規模從2兆元增加至3兆元，受益人數從200萬多人增加至600萬多人，等於每四個人就有一個人參與ETF投資，在亞洲以981億美元排名第二，僅次於日本5,156億元，高於香港、南韓的832億與786億美元，台灣散戶高度參與正是推升ETF成長的主因。

為此，臺灣證券交易所將在8月11日到12日盛大舉行「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，董事長林修銘認為以台灣ETF的創新、多元、普惠三大特色，將努力超越日本，成為亞洲第一。

目前台灣ETF的檔數與規模，已讓台灣證券市場出現質量雙變。質變上，讓向來追高賣低、炒短線的台灣投資人轉性，小資族以定期定額方式持有，從交易數據可以發現台股愈跌、ETF規模愈大，完全符合投資「高賣低買」的教條，從而發生正向的投資力量。

此外，藉台股高息的特性發行台灣高股息ETF，以「高息」讓投資人養成定期定額長期持有，最特別的是，當各種投資商品做成ETF後，出現高速轉換效率。

也是台灣ETF創始元老之一、華南永昌投信董事長黃昭棠說：「當股票、債券、期貨、REITs等等都做成ETF在台股交易，你可以在一秒鐘的時間之內改變你的投資組合，因為台灣的證券交易體系允許你當天賣、當天買，淨額交割，資產配置的轉換效率非常高，而且還可以各式國際型ETF持有。」

量變上，ETF成功吸引年輕人開戶投入股市，30歲以下開戶數出現成長，並且成為券商開辦定期定額存股前十名的常客，也讓台股成交量常態性增加一到二成；尤其ETF在小資族的定期定額，更使得資金源源不絕流入台股與成分股，成為去年台股遭外資大賣2兆元，投信一躍成為多頭主力。

當然，ETF會助漲助跌。市場ETF發行第二大的國泰投信董事長張錫指出，在國外遇況不佳時，最先砍的便是ETF，但關鍵在於國外ETF市場已經飽和；但台灣市場有三個不同的地方，一是台灣ETF發展多年進入快速成長期，才將要跨入所謂ETF 2.0時代，尚未飽和到人手一支ETF的情況；目前投資人逢低加碼、買黑不買紅的策略；且台灣定時定額投資部位不小，成為穩定的力量，不用太過擔憂。

正是龐大且穩定的散戶資金流入ETF市場吸引散戶族，可以歸因ETF有投資一籃子股票有效分散風險、平均管理費僅是共同基金的三分之一、交易市場掛牌，盤中可以隨時下單、因依指數成分股發行，投資組合一目了然、想跟隨趨勢，只要投資趨勢型ETF即可掌握等特性。

ETF能大行其道，除了存股盛行，長期投資帶動定期定額不間斷，還遇上2022年空頭，追蹤指數的ETF是抗空頭的利器；又有盤中零股交易，大幅降低小資、年輕族進場門檻，加上全球新冠肺炎疫情肆虐，WFH（在家工作）使得合適於網路交易的ETF大量受惠。

此外，稅負上證券ETF證交稅千分之一、債券ETF停徵證交稅，又有網紅鼓吹被動式收入及財富自由等風潮，且客製化指數，愈來愈多符合投資人心中產品等，都是讓ETF乘勢而起的重要背景。

現在，國內39家投信業者中有四成業者搶進ETF市場，因為雖仍是「毛利低的產品」，但達一定規模就是「躺著賺」，不少投信放棄又回頭經營，連場邊觀望的外資投信，也重新考慮或加入市場。

市占率來看，目前以元大投信32%獨大，前五大ETF發行公司元大、國泰、富邦、中國信託、群益投信合計達87%，代表ETF發行有先占優勢、大者恆大趨勢不變。

展望下一個20年，劉宗聖認為發展模式將由零和、競合、整合，在良性循環下，會激盪出更多的火花；張錫更直言，台灣1,200萬投資人手一張ETF，不是夢！