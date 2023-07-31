00929「月配息ETF」須注意的最大風險？ 他：擁0050可再考慮入手它

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，新兵復華台灣科技優息（00929）近期突然爆紅，上市一個月規模就破百億！

是全台第一檔每月配息的台股ETF首次配息秒填息，年化配息率8％，是00713之後的大黑馬嗎？

以下為影音內容：

不到2個月就成為百億金剛 更成為台股ETF規模第7大

00929當初一推出時，就挾帶了超高的討論度，還有再存股圈裡頭掀起狂潮，隨著越來越多的ETF在選股邏輯上推陳出新，00929也不例外，主打月配息，精準打中領息族的直接需求，上次第一天，逼近12萬張的成交量，奪下當日ETF第一，在整體台股中僅次於飆股緯創。

00929最不可思議的是成長規模，上市當天規模是58.3億，一個月就成長了83.3％，達106.9億；50天更成長到201.7億，成長幅度足足有245.8％。

更誇張的是00929擠進台股股票型ETF規模前十大，排名第七，擠下成立很多年的富邦公司治理（00692），也是產業型ETF的冠軍。

受益人數觀察，00929從1.7萬人，一直到7月28號為止，股東已經來到了10.2萬，成長514.4％，真的是匹大黑馬，立刻成了投資人的新寵兒。

00929紅什麼？

選股邏輯修正了許多ETF設計缺點，許多老字號的ETF在設計邏輯上比較簡單，優點與缺點都非常直接，比如國泰永續高股息（00878）根據殖利率來選股，就會批評過去績效不代表未來績效；元大高股息（0056）已預測未來殖利率來選股，就會被說是主動選股，且沒有基本面支撐，很容易選到景氣循環妖股，造成股價大漲大跌。

而00929在設計組合上有低波，剔除過去一年波動度最高的前10％，有殖利率剔除平均值利率最低的前10％，還有跟公司賺錢有關的ROE，連續三年必須大於0，最特別的是納入了兩項因子，這是其他ETF中所沒有的，那就是長短期本益比乖離，會剔除掉近五年近三個月的本益比差距最低的10％，也就是會尋找可以價值投資的個股。

再來是該檔最佳的賣點「股息變異性」，剔除掉近五年現金股利變異係數最高的前10％，也就是景氣景氣循環妖股，全部都會被剔除。

再來是月月配息的特性，過往許多ETF紛紛改為季配息還不夠，00929則是台股首檔，相信會改變未來配息市場，年配息會慢慢不見，開始朝一年多次配的趨勢。

因為月配所有穩定的現金流支付每個月生活所需，也不用把好幾檔的季配息ETF進行組合，一檔就能夠達到月配。

再來是可拉高二代健保補充保費門檻，依照法令規定，股息只要超過2萬，就必須被課稅，而通常所領的股息會包含股利盈餘所得／資本利得＋收益平準金，其中被課稅來源就是股利盈餘所得，約佔50％。

依照7/28收盤16.55元、月配息0.11元計算，持有約363張，本金達601萬，就能夠節稅、又能夠月領近4萬元。

擁有收益平準金制度，沒有收益平準金的ETF，容易因規模增減導致配息縮水，對於規模成長性高、尤其剛成立的ETF，且較常配息的ETF來說，幫助很大。

最後是填息狀況，00929於6/9號掛牌，7/19進行除息，開盤之後迅速完成填息，只花了一天的時間，比起季配創造出除息的缺口更小，共容易填息的想像；這點可參考就好，因為是檔新的ETF，又處於多頭時期，若空頭來臨時，也可能月月不填息。

00929必須注意的風險

成分組成：產業全部集中電子科技類，它剛上市剛好搭上AI熱潮，在電腦及周邊設備比例有35.6％，半導體有29.7％，但6月底換股，剔除掉飆漲的AI股；目前電腦及周邊設備佔比降為16.46％，半導體的則是提高到42.76％。

產業過度集中，無法分散風險，短期波動度一定會很大，基本上把00929歸類為價差成長型的ETF，而非高股息防守型的ETF，因為個股清一色很明顯的都是科技股，相當純粹，權重雖然分散每檔個股都在5％以下，但產業真的實在太單一。

00929是擋月配產業型ETF，名稱是「優息」而不是「高股息」，成分就只有一種產業「電子科技產業」，這不會是退休族想要長期持有的產業。

結論

00929的優點在於選股邏輯而非月配，剔除因環境驟變，股價暴漲暴跌的景氣循環股。

若0050已持有想再配置其他標的，可考慮入手，因為在股票市場中，產業的輪動變化快速，一年只調整一次成分股，會是主要硬傷。

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