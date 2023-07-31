為何傾向投資ETF？專家舉台積電和宏達電為例：股價從1300跌到60元

【撰文・懸緝】

根據網路上搜尋相關資料顯示，經濟部中小企業處的統計，台灣中小企業平均存活壽命僅有13年；美國「財富雜誌」統計的數字也顯示，全球前五百大企業平均壽命約為40年到42年，現在僅剩下約15年至20年。

在美國，曾經也在S&P500名單內的企業「柯達」，最後也因經營策略沒有即時跟上當時的趨勢，最後宣告破產，跌破眾人眼鏡。

一家企業要能持續成長，除了靠經營者的帶領，有時還得靠更多的運氣。以台積電為例，早期在60多元時，沒能料想到今天它可以變成「護國神山」，股價最高時曾達到680元左右，還能持續保持優勢多久，沒人預測得到，但至少它是成功的例子。

但宏達電就不是如此了，當時智慧型手機炒得火熱時，HTC還曾請到鋼鐵人小勞勃·道尼代言。股價最高來到1300元左右，從2011年的高點到2015年低點，四年間就從1300元跌到只剩60多元，很多投資者持有那麼久始終未能解套。

因此，不管經營有成的大企業，或者潛在擁有本夢比的中小企業，突顯出投資個股還是有相當程度的風險。

「風險」這個觀念，在投資過是相當重要，但在多數投資者的眼裡，往往是最後才看到。他們首要關心的就是報酬，投資某個股可以替自己帶來多少報酬，通常要等到個股跌爛時，才了解到風險的重要性。

也因為個股承受的風險實在過高，最後我傾向投資ETF為主，因為ETF帶給我的優點是：

1.靠追蹤指數，就能自動汰換弱勢個股，保留績優個股，分散風險。

2.無需花太多時間研究股票，就能獲得接近市場平均報酬。

3.省下研究個股時間，增強其他技能，例如寫作及閱讀。

因此，投資者可以思考：

你投資是為了超額報酬，並能承受高風險，並引以為樂趣，那你就適合投資「個股」。

你投資只想獲得平均報酬，並希望能分散風險，那你就是適合投資「ETF」。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：為何我傾向投資ETF？