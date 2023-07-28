00878跌時盼它漲…真漲了又不敢賣？ 專家：短暫停泊者可先賣掉拿回本金

【撰文・玩股講客人】

手上00878上漲幅度這麼高，存股變飆股到底要不要賣掉？是否還能加碼？其實這可分成兩種投資策略思考，第一個是波段型，另一種是長線型，我們要回到基金操作原理及投資策略來討論...

國泰永續高股息(00878) 股權分散

2023年全民存00878已經成為顯學，投資怎麼學怎麼不順的，一律砸錢買00878就對了；遇到退休一千萬不知道怎麼辦，一律砸錢買00878就對了；領到一大筆遺產不知道怎麼投資，一律砸錢買00878就對了。無論如何就是漲漲漲，過去無腦存股風潮再臨，00878確實也非常爭氣一路上漲，當然，有一大部份原因是整個基金持有大量電腦代工相關族群，尤其是電子五哥漲翻天，更是讓基金淨值不斷暴增，當然就一路漲高高了。如果從股權分散情況來看，總股東人數在2023年四月正式突破百萬大關，從20張以下的散戶人數來看，受益人數突破百萬77.8萬，更難得的一件事是，散戶賣飛的毛病突然都治好了，雖然股價一直上漲散戶持股卻沒有減少太多，難道是ETF真的有魔力？如果是個股的話，我跟你說啦，只要上漲1、2元就跑光了，結果股價從當時18元多到現在已經超過22元以上，散戶還是買超比較多，你就知道這個信仰力有多誇張。另外持有400張以上的大戶，近期同樣維持買超，顯然00878吸引的族群也不只是散戶雄兵，連大戶都一起進場同樂了。

國泰永續高股息(00878) 技術分析

如果切換到週線，從00878在2020年七月上市至今，可以看到股價確實相當穩健，雖然兩度跌到發行淨值15元附近，分別在2020年九月、2022年十月殺下來，不過如果你去看當時的大盤就知道，下跌是整個市場都在殺，所以00878跌到淨值算是非戰之罪。接著2023年開始狂飆，如果從2022年十月最低檔15.33元起算，到7月25日收盤價在22.2元，這累積漲幅可是44.81%，換句話來說，只要有乖乖定期定額或長期投資的人，無論你是從上市第一天、追高在20元附近或2022年十月殺到見血進場，要輸根本就不可能，除非你自己手癢要亂賣。

手上00878上漲幅度這麼高，存股變飆股到底要不要賣掉？是否還能加碼？其實這可分成兩種投資策略思考，第一個是波段型，另一種是長線型，我們要回到基金操作原理及投資策略來討論。

1.波段型投資人：如果你本來就是想做價差的人，投資00878只是想停泊，那你可以考慮分批賣掉。其實投資基金就是這樣，永遠都在市場中定期定額，獲利逢高出場，接著再繼續買買買，到下次賺錢了再繼續賣。所以00878這一波成分股吃到AI概念股，尤其是緯創、廣達、英業達、光寶科、仁寶合計佔比就超過三成以上，帶動股價飆漲，你當然就可以賣掉，不過要記得定期定額繼續買，因為難保高價還會出現更高價，或者AI概念股哪天開始失靈被拋售，那麼00878怎麼上去就會怎麼下去，如果沒有分批跑的話，就要注意可能「紙上富貴」，因為股票漲多了總會拉回，如果你賣掉一些也等於是拿回一些本金，如果出現下跌也就不會這麼可惜。

如果站在波段立場來看，我會選擇先賣掉拿回本金，然後每個月繼續定期定額扣款，這也是避免投入過多資金而遇到下殺，這就會很痛，我賣掉一些至少可以鎖住利潤，接著定期定額慢慢買，總是有機會買到下跌，這時候我平均成本不就又便宜了嗎？又可以買到下次獲利出場的機會，來回操作我就可以一直賺不停，又能享受定期定的好處，你可以設定20%或30%，要長期投資就要拉更高的報酬，把停利點設定高一些，這樣賺到的資本利得才爽。

2.長線型投資人：像是大戶累積資產想佈局一些資金到00878，或者退休族需要大量高股息，這時候看到股價大漲要賣嗎？其實就不用這麼累，因為基金經理人在操盤00878的時候，他也會逢高出場調節，別忘記這檔ETF全名是國泰台灣ESG永續「高股息」，所以成分股如果真的上漲到一定程度，殖利率非常低，那麼經理人也會幫投資人賣掉漲過頭的成分股，這算是方便的機制，再回頭想想原始的投資初衷，想買00878不就是想要穩定配息而讓操盤手幫忙選股投資嗎？所以看到上漲反而應該高興，因為這代表基金淨值持續成長，我們買基金最怕的就是淨值縮水又遇到操作績效不佳，但00878績效這麼好，你怎麼會好不容易買到一個優質基金之後，又想脫手換其他的基金又或是個股呢？淨值、股價同步上漲，當然就代表你的資產正在穩健增加中，長期投資要的就是這樣，穩定配息加上市值成長，這就是最理想的狀態。

以長線投資角度而言，00878買進之後就算是資產了，千萬不要心魔又來，想拿去賭個股或玩投機的，不然就失去買ETF的意義了，你可能會說缺錢怎麼辦？就沒怎麼辦，缺錢再賣就好，而且00878每季都能穩健配息，真的錢不夠，你再稍微賣個幾張調節變現即可，真的不需要短線思維亂賣又亂買其他的股票，把好不容易賺到的獲利又還回去給市場了。

最後給個結論，00878要怎麼玩？無論你是長線、短線都要記得「定期定額」，畢竟誰也不知道00878成分股會漲到什麼時候，如果那些電子五哥越漲越高呢？那你現在覺得貴了就停止，可是會失去很多機會的。至於兩種策略操作的差異性，我上面有提過了，短線就設定自己的停利點，定期出場；長線就不用管了，一路買就對了，手上累積更多的00878，股息越領越多才是真正的重點。

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