00878漲多不該賣？網笑「別糾結」曝長期投資4字重點

高股息股票00878受到AI帶動，近期股價上漲幅度較大，不少投資人捨去長期投資的計畫，乾脆脫手賣出賺差價。PTT網友表示，長期投資應該要持續投入、不擇時進出，個股輪漲的報酬就會獎勵到長期投資，不過即使賣出，也仍會有買進機會，重點是要「留在市場」內。

日前有網友請益，最近由於00878漲幅較大，因此讓他想捨棄長期投資的計畫，脫手賣出賺差價，卻又擔心淪為短線投資，陷入無限迴圈中，有人認為，該標的成分股包含許多AI股票，未來前景看好，不該現在就賣出。

27日又有網友針對該則請益回文，他表示，股票是一買一賣形成交易，因此要思考賣出後到底是誰接走被賣出的股票，無論美國是否升息，投資只要持續投入、不擇時進出就對了。

該網友表示，個股輪漲只要買到大部分市場，報酬就會獎勵到長期投資，不過就算把股票賣掉，也會有機會再買進，「這個是低買高賣的短期波段投資者的思維，長期投資不吃這套，留在市場才是」。

其他網友則留言「賣了沒差好嗎？只要錢在股市，就會一直增加啦」、「又是死存股族，腦袋死了嗎？」、「股票會賣的才是師傅」、「賣了衝其他股阿，最近買紙類爽歪歪」、「賣掉了如果不馬上用錢，就多了空手的機會成本，覺得這樣OK那就好，減少投入資金而非賣出，意思是每月投5000元定期定額，改成2500元定期定額這樣，反正帶點人性判斷加減碼是無妨，持續投入比較重要」。

還有人留言「價錢高的時候賣，跌價時再買回來不是基本操作？還是00878只會漲？」、「賣了後，以現在殖利率來說，丟美元定存或美債等待時機應該可以吧？」、「不賣才笨吧？賺的錢股息要領幾年才領的回來，死不賣的時候跌回去損失才慘，賣掉就算之後繼續漲，也已經等於預領好幾年股息」。