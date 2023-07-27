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買00878才八個月！他獲利230萬出清「落袋為安」 網一看本金懵了：首先要有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

國人瘋買ETF，00878是不少存股族的選擇，這也讓00878的股價、受益人數不斷創新高。近日一名網友在Dcard發文分享，他買00878，8個月後出清就獲利230萬元，含息報酬率高達37.06％，羨煞一票網友。

該名網友表示，他本來其實是存股族，但沒想到「存到變成飆股」，因此決定分兩天把390張00878賣光，現金獲利231萬2590元。他分享自己判斷何時賣出的原則：「00878一年報酬大概6至8％，抓個中間值7％，這樣五年報酬率也才35％，我已經37.06％了，等於我8個月賺進5年報酬。你會問說漲了怎麼辦？那我要反問你跌了怎麼辦？230萬『落袋為安』，再找個適當時間點進場（報酬率）6％至8％產品的就好。」

網友貼出自己的對帳單。圖擷自Dcard
網友貼出自己的對帳單。圖擷自Dcard

不少人留言恭喜原po賺進兩桶金：「我覺得你的判斷很合理，我自己也賣出了一部分」、「我30％今天也先獲利了結了」、「觀念挺正確的」；也有人發現原po本金其實很雄厚：「首先你要有623萬」、「有富爸爸真好」。

不過也有網友指出原po計算年化報酬率的方法不精確：「恭喜賺錢，但年化不是那樣算的」、「報酬率不是這樣直接用乘的，不過大約6到8％的年化報酬要達到你現在的金額，確實需要4到5年」、「 (1x1.07x1.07x1.07x1.07x1.07)-1差不多會有40％」、「觀念不正確，小朋友不要學」。

Dcard 00878國泰永續高股息 存股

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