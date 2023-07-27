00878、00713、006208、00757每月各存8千元！ 她：10年後就成千萬富翁

財經雪倫於《投資嗨什麼》中分享，很多投資人都會覺得一千萬離自己好遠，這輩子有可能會存到千萬；晉升為千萬富翁嗎？

其實當有辦法存到第一個100萬的時候，那個第二個100萬甚至第三個100萬，就很容易隨之而來，那成為千萬富翁就只是早晚的問題而已；要成為千萬富翁其實沒有想像中的難，就是積少成塔，積少成多的力量。

以下為影音內容：

中位數月薪、平均月消費、月房貸各是多少

根據行政院主計處111年的薪資調查，每個人每個月平均的薪資大約落在57718元，所以5萬7是大部分人會領到的平均薪資。

每個人每個月的消費支出大約是23500元，根據聯徵中心的資料顯示，房貸如果用30年本利攤還的話，每個月要繳的房貸大概是33800元。

也就是說每個月賺5萬7，扣掉消費支出23500元，剩下的錢再拿去繳房貸，根本就是所剩無幾了，但如果是沒有繳房貸，或是繳完房貸還有餘力去投資。

月薪中位數靠4檔ETF存千萬

4檔分別是： 國泰永續高股息（00878） 元大台灣高息低波（00713） 富邦台50（006208） 統一FANG+（00757）

投資00878是台灣的百萬人氣ETF，是高股息型，屬於季配息，成立以來的年化報酬率是13.77％，每個月投資8千，10年之後本金就跟獲利差不多就有200萬。

而00713是近期很熱門的人氣ETF，也是季配息，投資的過程難免會遇到灰天鵝或灰犀牛的時候，當中若遇到虧損的時候，就會想要放棄很容易會認賠出場，00713在遇到波動年或災難年表現會相對抗跌，成立以來的績效有13.54％，每個月同樣投資8千元，10年之後也是差不多會有200萬的本金。

第三檔是006208，是大盤指數ETF，半年配息一次，前兩檔是以息收為主，投資大盤可以比較有機會賺取比較高的資本利得，因為是跟個台灣整體經濟走勢再走的，是納入台灣全市值最高的50家公司，高股息搭配市值型可以有互補的效果，成立以來的年畫報酬率是12.49％，每月投資8千，投資10年也差不多是180萬元。

最後一檔是建議00757，因為次投資全球十大科技尖牙股，像是Google、蘋果、臉書、輝達、亞馬遜、特斯拉、Netflix、微軟、超微，有投資台灣大盤跟高股息ETF，最後一檔可以踏出台灣這個舒適圈，投資全球的科技市場，因為全球科技市場有更高的機會，賺取更多的資本利得；提醒因為是美股，所以沒有漲跌幅的限制，也沒有配息，也波動也會較大。

若從00757成立以來就持有到現在的年話報酬率是27.85％，每個月投資8千，有紀律投資十年之後，就會有420萬。

所以投資這四檔ETF，要成為千萬富翁看起來不會是夢，而且也不會到很難，只要有紀律，長期投資，就可以做到。

預算不夠扣有二個解方

如果預算沒有辦法扣到四檔怎麼辦？很簡單，前面兩檔的00878跟00713，性質相近，都是高股息ETF，可以兩檔選一檔，就只要三檔搭配就好。

或者是說可以降低每個月的扣款金額，可能每一檔不扣到8000元，可能扣3千或者5千，也都是一個方法，就看自身的預算有多少。

結論

看到一個很大的目標的時候，第一個想法都是覺得自己怎麼可能做到，心裡就想要放棄。

其實只要把目標切成小小的，就可以達到了，要存到一千萬看起來是一個很大的目標，如果要設定幾年內達到，就是比較長遠的目標，但切成每個月存幾千幾萬元在每檔ETF裡，有紀律的存，10年之後就可以達成了。

所以並沒有想像中那麼難，只要按照紀律，然後有方法的去做就可以了。

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