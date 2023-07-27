00878漲高賣出…恐落短線的「無限迴圈」！ 網曝遇漲投資重點

高股息股票00878近期漲幅大，不少投資人捨去長期投資的計畫，直接脫手賺取差價。但有網友分析指出，長期投資的前提下，一旦想賣出就會落入波段短線的無限迴圈中，遇漲應該減少投入資金，而非賣出，重點是該持續投入，加上賣股後也沒有其他標的投入，那更沒有賣出的必要。

日前一名網友在PTT發文指出，他手中持有00878股份，考慮到近期漲幅大，因此想脫手賣出賺差價，但又擔心長期投資淪為短線投資。其他人則表示，00878的成分股中有不少AI相關股票，未來股價前景看好，建議還不要賣出。

另一名網友則回文表示，在不需要錢、不賣股票的長期投資前提之下，只要想賣出，就會落入波段短線的迴圈內，近期因為AI股票上漲，讓許多散戶出現獲利了結的心態，但其實「漲很多代表下跌要回到自己成本的那條線還很遠」，他建議，股價上漲時減少投入資金，下跌時再把原本規劃的資金補齊投資，持續投入不擇時進出，如此一來，AI是否為泡沫對長期投資人來說就不重要了。

其他網友則留言「現在什麼股都漲得很高，賣掉之後，你也沒有別的標的可以買如果有別的選擇，那當然要賣股。如果也沒有別的標的可以買，那賣完股票留著現金要幹嘛？」、「股票本來就是閒錢投資，結果把股票賣了換來120%閒錢，卻沒有好的投資機會，那只是本末倒置」。

還有人留言「賣完又不是要馬上買，不然就別賣了」、「沒錯，所以如果只是因為漲多想賣，而不用要用錢就不用賣」、「當然如果現在又跌回20元以下，再接回來也不錯，但是如果台股就一直在萬七徘徊。 甚至上攻，那就永遠接不回來了。所以沒有別的用途，真的不要亂賣股票」。