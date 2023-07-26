00878、0056帳上獲利都破30％…該獲利了結？她：自問三問題找出答案

Hi 我是安娜媽咪，高股息ETF0056、00878因為成分股中有納入AI相關股票，且高股息ETF深受投資人喜愛的關係，受益人數一直在成長，最近的股價表現也相對抗跌，這時候，當投資人帳上獲利越來越高，+20%、+30%甚至是+40%，就會有很多投資人開始想要獲利了結了。

高股息ETF0056、00878帳上獲利越來越多，該獲利了結嗎？

獲利了結後的資金要做什麼？

很多投資人認為，獲利了結後，就是入袋為安，這個想法當然是沒錯的！但，其實獲利了結後，不是就沒有事情要煩惱了，投資人應該在獲利了結前，應該要知道自己這筆資金，之後要拿來做什麼運用。

基本上有三種情況，你可以考慮獲利了結。第一種是生活上有資金需求，像是小孩學費、大筆保險費用、買房頭期款、買車費用等；第二種是有新的標的可以買進，像是其他相對低點的高股息ETF、個股、大盤型ETF等；第三種是投資人選擇先獲利了結後，再規劃當該標的跌回到多少的時候，再把資金投入，但要很清楚知道自己再度進場的價格以及了解再次進場前，股價的漲跌波動跟中間錯過的配息成本。

獲利了結後，若股價持續上漲OR持續下跌，哪一種情況會比較後悔賣出OR沒賣？

當獲利了結後，接下來的股價走勢不是往上就是往下，投資人可以在想要獲利了結前，先問問自己，哪種情況會比較後悔，第一種情況是如果賣出後，股價繼續漲，但自己卻先獲利了結而導致實際資本利得變少；還是，第二種情況是如果現在選擇不賣出，結果之後股價開始下跌，自己帳上獲利變少。

若投資人對上述第一種情況會比較後悔，就先繼續抱著吧！反之，如果是對第二種情況比較後悔，就不要想太多，賣吧！因為當一檔股票，投資人已經心癢癢抱不下去，想賣掉了，就賣吧！那賣掉後就不要去想它了。

帳上獲利賺夠了嗎？

最後，在賣出高股息ETF（像是0056、00878）前，投資人可以先評估看看目前的獲利狀況，若一檔高股息ETF，以年化殖利率6%來看，當帳上資本利得有30%時，投資人可以想成，當你獲利了結時，大概就是提前拿到未來四～五年的配息（實際是拿到幾年的配息，要看未來股價走勢以及配息狀況），同時，你要理解到，獲利了結的同時，你就少了未來該檔高股息ETF的配息，若你覺得這個交易划算，那就賣吧！反之，若你覺得，想繼續抱股維持穩定的現金流、甚至是繼續存更多的股數，那就好好抱著吧！

以上，跟大家分享，歡迎理性討論！

投資有賺有賠，風險自負！

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