買00878最終不會淪為睡公園…頂多賺少點！ 他：這五種人適合投資

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，國泰永續高股息（00878）適合哪些人購買？高股息ETF真的像有些人說的那麼差嗎？最後的下場要淪為去睡公園？

自己也有買過上百萬的00878，就算經歷了2022年大跌之年，但放了一年之後，投資報酬率還是有6％；也代表00878或者其他高股息ETF，某些層面討論，還是有值得買入的情況。

以下為影音內容：

00878擁有三個優點

1.相對低波動

從過去資料來看，00878歷史高點是2022年2月的19.7元，扣除剛成立的時候，歷史低點是22年10月15.5元，遇到股災最大跌幅是21.3％。

同樣期間元大台灣50（0050）是從114.1跌到98.9元，跌幅為31.3％，買00878資產跌掉2成，而買0050資產則跌掉了3成。

00878抗跌的特性，讓面臨股災的時候，投資人比較可以抱得住，不會因為跌太多的心理壓力，讓自己出場砍在阿呆谷。

2.安穩領股息

從23年第一季，到22年後三季，加總完整一年的配息，00878配息了一元，若用18元股價計算，過去一年的配息率（殖利率）大約是6％左右。

22年2月起大跌，到現在過了一年股價回來了，所以本金沒有賠到，還領了6％的股息。

證明了即便買00878被套牢，只要配息能穩穩發出，還是可以享有一年6％的報酬率，且這還是00878大跌一年時候的表現。

如果遇到大漲之年，00878因為抗跌也導致連帶抗漲，但只要股價能漲個10-15％，股價從18到21，再加上5-6％的配息，含息報酬率一年就保守計算能達15-20％，獲得超越0050的報酬，股息股價兩頭賺。

3.有規模且分散

00878已經有上百萬股迷持有，成為新一代的國民ETF，規模大到不用擔心會倒，且成分股選了30檔股票有起到分散的作用。

而且00878成分股30檔平均每支個股的占比，大約都在2到5％左右。

因為有以上的優點，買00878絕對沒問題，除非遇到極端風險，像是戰爭、大地震、核能外洩、恐怖攻擊，不然買00878應該不至於會輸錢到需要睡公園。

買00878長期下來，頂多就是少賺錢，賺的比市值型的0050還少。

雖然00878成立的時間才3年多左右，但所追蹤的指數已經成立10年了，就歷史數據看起來，長期投資還是0050更好一點。

這五種人適合買00878

1.小資族小試身手

相較於0050的價格，00878一張的價格相對好入手許多，且買1張的0050遇到下跌個20-30％，一口氣就虧損了好幾萬，可能就是小資族一整個月的薪水，心態上的損失感會更強烈。

所以沒有買過股票的新手，沒有任何投資經驗，不敢一口氣花十幾萬，買一張看不見的股票，那就可以考慮先買相對好入手的00878，就是不錯的選擇。

2.喜歡現金回饋的人

00878有平準金制度，好處是可以讓配息穩定，壞處是容易被人說是左右配給右手，本金當利息。

但是能夠穩穩配息，尤其是在被套牢時拿到配息，的確可以增加安心感；人需要獎勵才會更積極的行動，每三個月拿到一次投資的分紅，這樣的週期性獎勵，覺得可以更容易鼓勵新手買入存股。

因為只要買進，等三個月就可以看到小甜頭；對於沒有投資習慣，還無法堅持長期投資的朋友，可以先買00878，感受一直分紅給予的獎勵感，幫自己養成定期投入，長期持有的好習慣，00878的確可以是入門投資的好選擇。

3.無法忍受下跌的人

很多散戶怕跌，因為就是手中沒有資金可以往下攤，投資的金額已經佔總資產太高。

這時候很危險，因為當急需用錢的時候，只能被迫贖回，實現虧損。

對於高手來說，以上的行為其實就是資產配置出了問題，當投入過高的比例再投資或單一資產上，本來風險就會上升，其實下跌可以是一件好事，因為用更便宜的價錢，買到好資產，未來幫忙帶進更好的報酬。

但是多數散戶都很怕跌，跌了就會抱不住，最後賣股逃跑，這時候有穩定配息的話，被套牢的時候心理上可以安慰自己，至少有5-6％的配息，不賣也就不會虧。

4.無法長期持有的人

能夠長期持有的人，台股還是推薦買市值型的ETF，反向來說，若無法長期持有，選00878也合理。

用不到的資金不想閒置，所以買進00878，擁有抗漲抗跌的特性，不做價差，只領股息，一年賺5-6％就好，股市只要沒有極端風險，股價應該不太會變動，所以也不用預測市場的漲跌。

5.無法定期投入的人

退休族買抗漲抗跌的00878，的確是不錯的選擇，老了退休了不要買波動這麼大的0050，讓自己愁眉不展。

如果只能單筆投入，且未來也沒有打算資金持續地投入，那買00878也是合理的選擇。

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