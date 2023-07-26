00878漲太多想脫手賺差價！ 網卻因1原因勸退：還會漲

高股息股票會固定配息，是許多人作為長期投資的選項之一，不過近期不少標的漲幅明顯，反而讓投資人賣出改賺差價。有網友也考慮賣掉股價飆升的國泰永續高股息（00878），但又擔心「漲高賣掉」變成在玩波段，不少人都建議他繼續買進，而非賣出，有人指出，目前00878的成分股多為AI相關股票，且仍持續上漲，沒有賣掉的必要。

一名網友在PTT發文表示，近期看到不少人賣掉0056、00878的持股，但這兩種股票投資本質應是領股息，而非賺差價，然而考慮到高股息股票漲幅明顯，讓他也有點手癢，他手上的00919已上漲30%左右，只是因為配息佳才沒有賣掉，現在也考慮脫手。

該網友表示，他本來投資高股息股票主因就是為了存著領股息，現在如果賣掉似乎是違背初衷，變成「玩波段」賺差價，他苦惱是該跟著大家一起變賣00878「高歌離席」，換投資00919、00713，又或是留下持股。

其他網友則留言「你只會恨自己買的不夠多」、「我上週也是一度停利賣掉，隔天接回來，現在+6%」、「有人會因為漲太多賣掉嗎？878配息有變差嗎？多想想」、「可以看看配多少啊，再0.27真的可以賣了」、「未來878上30你會不會捶心肝」、「ETF會定時換股，漲多也會調整的」、「878跟0056都40%，跟一些金融個股漲幅差不多，存起來年底換股不知道換成啥」。

還有人留言「想賣就賣啊投資沒有對錯，拿去換低基期的」、「賣掉15再接就好了」、「一堆AI成分股還在飆幹嘛賣？等AI飆股破月線再來出清」、「會問就是賣，不然你天天都不安心」、「先走一波了，之前存到曾顯示-3x，現在+3x.賺了股息跟差價」、「相信AI股價會修正的人，確實沒有不賣的理由」、「等ai走勢轉空在賣不遲，又不可能鎖跌停讓你跑不了，安心放著賺就好了」。