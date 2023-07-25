快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

00878從年初16飆到22塊多…想獲利了結又怕繼續漲！ 專家：至少這件事可以確定

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

「持股股價大漲，該賣了嗎？」

今年台股漲勢驚人，尤其是緯創與其他AI概念股在近期都大漲了一波，而成分股有納入這些個股的高股息ETF也大漲了幾天，00878從年初16塊多漲到超過22塊，很多人開始想獲利了結

不少人的說法是，目前的價差已高過未來4～5年可能會發的股息，甚至更多，現在的價差先賺下來，等於先領了4～5年的股息，之後等價格跌下來之後再買回

以上看似很合理，但我想特別提醒一下，這樣的想法，等於是已經預期目前是股價高點，短時間內很快就會下跌，所以要把帳面上的獲利趕快留下來，並預期短期的將來可以用較低的價格買回。

如果AI概念股繼續漲呢？這些高股息也繼續漲，配息比去年還高呢？老實說，在做出賣股的決定時，就表示我們已經主動預期股價快要下跌，已經在猜測高點了，而事實上真會這樣發生嗎？

有些人認為緯創漲得太誇張了，應該要下跌了，甚至有人想去放空緯創，同時也認為這些突然變飆股的高股息ETF，應該也會受緯創下跌影響而下跌，本來打算一直存高股息ETF的人也想要先賣一波了。

我不知道緯創跟這些AI概念股甚麼時候會下跌，但我知道高股息ETF有調整成分股的時間，如果要調整成分股時，緯創跟這些漲高的AI概念股，很可能因為其股息殖利率變低，而被剃除成分股

意思是，如果緯創在調整成分股時還沒大幅下跌，他就很可能因為換算股價後的殖利率不夠高，而不符合高股息的條件，這些高股息ETF就會把緯創踢出成分股，實現價差收益，然後將資金轉到其他新符合條件的成分股。高股息ETF的價格，不會因為之後緯創的價格下跌而下跌。

最後提醒，不管目前手上持股的價差是幾年股利總和，只要你動了賣股獲利了結的念頭，都是在預估未來的股價與配息走勢，自己在預估現在是股價高點了，如果你有能力成功預測，你就不會在做存股了。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 AI 緯創 ETF

延伸閱讀

00878今年績效狂虐006208！他卻加碼00692定期定額：別誤把運氣當作實力

00929「月配息ETF」優缺點曝光！ 他：每年僅一次成份股調整是一刀兩刃的事

投資0050不如直接買台積電（2330）就好？ 專家點出一個「核心差異」

00878「存成飆股」該賣還是抱？ 他：漲到23甚至24塊不會追價就可全賣

相關新聞

00878從年初16飆到22塊多…想獲利了結又怕繼續漲！ 專家：至少這件事可以確定

高股息ETF有調整成分股的時間，如果要調整成分股時，緯創跟這些漲高的AI概念股，很可能因為其股息殖利率變低...

00878今年績效狂虐006208！他卻加碼00692定期定額：別誤把運氣當作實力

從2022年3月開始，每月定期定額006208至今也已經超過一年多了，目前共持有1,704股，以今天(7/20)的收盤價來看，市值為127,288元。

全球電動車銷量帶動車用半導體ETF表現 00901報酬率亮眼

在環保意識抬頭、淨零碳排等永續議題發燒下，加上電動車特斯拉掀起的降價潮，全球電動車銷量火熱，帶動國內車用半導體相關ETF...

兆豐投信新高股息ETF准募 首創完美息利雙收術

創造穩定現金流的投資工具，高股息ETF依然是金融商品熱門首選之一，兆豐投信結合台灣市場首創「等權重」設計理念的ETF，將...

台股高股息ETF掀比價效應！00878價、量、規模同步創高 0056完成填息

高人氣的ETF國泰永續高股息（00878）昨（24）日價、量、規模三項指標同步改寫新高，激勵台股高息ETF出現比價效應，...

00878股價太高買不下去了嗎？ 他：那就試看看「這個」吧！

最近股市熱度高漲，覺得股價太貴很難下手的話，大芥來分享一個超有紀律的存股方式，就是定期定額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦