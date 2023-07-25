00878從年初16飆到22塊多…想獲利了結又怕繼續漲！ 專家：至少這件事可以確定

「持股股價大漲，該賣了嗎？」

今年台股漲勢驚人，尤其是緯創與其他AI概念股在近期都大漲了一波，而成分股有納入這些個股的高股息ETF也大漲了幾天，00878從年初16塊多漲到超過22塊，很多人開始想獲利了結。

不少人的說法是，目前的價差已高過未來4～5年可能會發的股息，甚至更多，現在的價差先賺下來，等於先領了4～5年的股息，之後等價格跌下來之後再買回。

以上看似很合理，但我想特別提醒一下，這樣的想法，等於是已經預期目前是股價高點，短時間內很快就會下跌，所以要把帳面上的獲利趕快留下來，並預期短期的將來可以用較低的價格買回。

但如果AI概念股繼續漲呢？這些高股息也繼續漲，配息比去年還高呢？老實說，在做出賣股的決定時，就表示我們已經主動預期股價快要下跌，已經在猜測高點了，而事實上真會這樣發生嗎？

有些人認為緯創漲得太誇張了，應該要下跌了，甚至有人想去放空緯創，同時也認為這些突然變飆股的高股息ETF，應該也會受緯創下跌影響而下跌，本來打算一直存高股息ETF的人也想要先賣一波了。

我不知道緯創跟這些AI概念股甚麼時候會下跌，但我知道高股息ETF有調整成分股的時間，如果要調整成分股時，緯創跟這些漲高的AI概念股，很可能因為其股息殖利率變低，而被剃除成分股。

意思是，如果緯創在調整成分股時還沒大幅下跌，他就很可能因為換算股價後的殖利率不夠高，而不符合高股息的條件，這些高股息ETF就會把緯創踢出成分股，實現價差收益，然後將資金轉到其他新符合條件的成分股。高股息ETF的價格，不會因為之後緯創的價格下跌而下跌。

最後提醒，不管目前手上持股的價差是幾年股利總和，只要你動了賣股獲利了結的念頭，都是在預估未來的股價與配息走勢，自己在預估現在是股價高點了，如果你有能力成功預測，你就不會在做存股了。

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