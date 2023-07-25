00929「月配息ETF」紅什麼…投資20年就月領5萬退休？ 專家點出三大特色

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，最近有新聞報導，26歲薪水4萬5的小資女每月固定買2張復華台灣科技優息（00929），在50歲前就能月領現金股利5萬元，實現財富自由的退休夢想。台股第一檔月月配ETF真有這麼厲害？會是比國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）更好的投資選擇嗎？

以下為影音內容：

00929是台股第一檔月月配ETF（股票型ETF），1年發12次現金股利，從1月領錢領到12月，果真話題度爆炸，創下今年來ETF募集最好成績，且上市一個月就宣布配息。

6月才掛牌上市，7月馬上就配息了，閃電速度，開出的數字是0.11元，換算單次殖利率0.71％，年化殖利率報酬8.55％。（以2023.6.30淨值15.43元估算）；驚人效率把00929的人氣又推升了一波，出生在除權息旺季，肯定是精挑細選了個好時段。

有篇報紙指出，一位小資族26歲，月薪4.5萬元、把存款30萬都單筆投入，且每個月買2張00929，20年後大概可存533張，月領5萬元（平均指數殖利率7.5％），50歲財富自由不是夢。

聽完了新聞上的美好故事，一檔專注投資電子科技類股的高股息ETF，是月配息，有收益平準金，再加上宣傳主打的平均值利率7.5％，報酬率5年翻倍漲，00929會是更勝00878更好的選擇嗎？

00929

復華台灣科技優息(00929) 復華台灣科技優息ETF基金 成立時間：2023/6/1 上市時間：2023/6/9 發行價格：15元 追蹤指數：特選臺灣科技優息指數（臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數）

每年6月進行成分股的審核與調整，一年配息12次，從1月到12月。

只是以上市上櫃市值前200大電子類股為母體，經流動性檢驗，考量波動度、近3年平均殖利率、近5年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標，再依股息殖利率由高至低排序，選取排名前40名做為成分股。

經理費和保管費看起來不高，加上一年只換一次股，主打低周轉率，是不是真的便宜有待完整年度見真章。

而月配息也代表匯費扣12次，想省這筆錢的投資人季的改銀行到富邦才不會持續被扣血，而風險等級是高股息ETF中較少出現的RR5，畢竟只投資電子股。

00929三大特色

1.月配息+收益平準金

身為台灣第一檔台股月配息ETF，最大特色肯定就是追求每月穩定的現金流，而股利分散1月12個月發，大大降低被扣到2.11％二代健保補充保費的機會，因為「單筆」超過2萬元的可能小了很多。

00929很快速地發了股利，剛好能檢視一下，ETF人生中滿有意義的首配是0.11元，單次殖利率0.71％，年化殖利率報酬8.55％。（以2023.6.30淨值15.43元估算），數字雖好看，但是「年化」的數字可是用1年換算，也就是單次乘上12個月。

現在是下半年了，7、8、9、10、11、12月也就是6次配息機會，如果都發0.11元，那年化殖利率4.28％比較合理，樂觀一點可能落在4.28％到8.55％之間，總之才配了第一次，後面點難以預估，能不能穩定，有高殖利率，還是要再多觀察幾次會比較準。

2.股息、成長全都要

從名字就知道，這不是一檔追求保守、防禦類型的高股息。

00929才上市一個多月，現在看績效是沒有什麼參考價值，不過投信在募集宣傳時，肯定會用力廣告自家ETF有多神勇。

先看殖利率，從2018到2022年，00929所追蹤的「特選灣科優息指數」在每個年份都勝過其他對手，有2個年度殖利率更超過8％，最低也有6.1％，5年平均大約是7.5％。

再來是績效，挑出來的比較對手可都相當有名，「加權指數」代表大盤，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」是00878追蹤的，「臺灣高股息指數」則是0056所追蹤，數字都是含息報酬率。

可以看到特選臺灣科技優息指數領先不少，報酬率108.8％代表5年翻倍漲，換算年化報酬率是驚人的15.9％；不過特選臺灣科技優息指數的發布日是2022年12月12日，更之前的數據都是模擬，而指數當然也不代表ETF實際表現。

3.一籃子電子科技股

一般高股息ETF持股產業較為分散，00929則是100％電子科技股，專注押寶台灣最有代表性的產業。

根據證交所產業分類，「電子股」下面分為8大類，半導體、電腦及週邊設備、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務、其他電子。

00929於6月底才剛調整成分股，一口氣更換了一半也就是20檔，一些漲幅高的AI概念股，像是緯創、廣達被剔除，是好是壞只有未來才能解答；但這檔畢竟是高股息，股選上會在意波動度、本益比，整體來說權重還算分散，產業則是半導體為大宗。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。