00878今年績效狂虐006208！他卻加碼00692定期定額：別誤把運氣當作實力

台灣投資財經圈真的很熱鬧，時不時就會上演「主動投資V.S.被動投資」，又或是「市值型 V.S. 高股息」的戲碼。

只能說台灣人口少、市場小，投資網紅和專家被迫要搞內卷，互踩互噴是常態。

雪大不喜歡打口水戰或筆戰，因為我覺得投資不是小兒科，更不是學校考試。

整天只會紙上談兵講理論、算數學有意思嗎？

投資講究的是真金白銀，是實戰經驗。

比起球評，我更喜歡看球員打比賽，這樣懂了吧？

定期定額實戰績效

雪大從2022年3月開始，每月定期定額006208至今也已經超過一年多了，目前共持有1,704股，以今天(7/20)的收盤價來看，市值為127,288元。

同年4月又加入00878，至今同樣超過一年多，目前共持有3,530股，今日市值為74,800元。

讓你們猜猜，誰的績效更好一些？

答案是8.29%V.S.21.02%，00878狂勝追蹤台灣50指數的006208。

今年5月起又加入了00692，不過才存了3個月左右，就不拿來參加這次的PK了。

不過雪大要提醒各位高股息存股族，別誤把運氣當作實力，對於00878漲多的看法，都已經寫在新專題的文章裡面了。

存股該選誰？

我認為對於距離退休還有好幾十年的上班族來說，採取「先升值、後收息」的策略或許會更理智一些。

在年輕的時候承受高一點的風險，成長為主收息為輔，把雪球盡可能地滾大，讓資產不斷升值。

待年紀稍長即將退休之時，在變成收息為主成長為輔，此時本已經滾大，息還會少嗎？

如過不確定該怎麼選擇的話，當然也可以兩者都要。

但比例就要抓清楚，什麼時候該領息、什麼時候滾市值，別弄巧成拙了。

總結來說，該存台灣50還是存高股息好？

我認為「距離退休的時間」會是關鍵。

畢竟如果還沒退休，每個月都有薪水入帳，這時候好比自己就是一檔月配息的高股息ETF。

沒必要太過於執著每月能領到多少股利，反而更應該考慮到資產如何對抗通膨。

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