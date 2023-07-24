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00878股價太高買不下去了嗎？ 他：那就試看看「這個」吧！

聯合新聞網／ 大芥存股
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

最近股市熱度高漲，覺得股價太貴很難下手的話，大芥來分享一個超有紀律的存股方式，就是定期定額。

定期定額很適合新手或長期投資人使用，大芥也很喜歡每次定期定額成功扣款的滿足感，資產默默變大的感覺真的是很爽！

之前大芥有介紹過什麼是定期定額，這次來分享「定期定額怎麼設定」，並且「試算定期定額存股的成效如何」，那就繼續看下去吧！

定期定額步驟1：設定存股條件

1.搜尋存股標的

2.設定每月存股金額

3.選擇每月存股日期

4.選擇定期定額期間

5.開始試算

定期定額步驟2：試算存股成果

試算定期定額績效，可以幫助自己了解存股帶來的報酬率、損益以及總共會存多少錢

小提醒：試算採用歷史數據計算，不代表未來也會相同。不過設定時可以試算績效，讓自己心裡有個底，規劃財務計畫超方便！

這些常見的ETF「每月存股1萬，持續1年結果如何？」

市值型ETF

0050 元大台灣 50

回測報酬率：7.42%

回測損益：$8,022

總存股金額：$108,151

006208 富邦台 50

回測報酬率：8.04%

回測損益：$8,714

總存股金額：$108,388

00692富邦公司治理

回測報酬率：9.93%

回測損益：$11,768

總存股金額：$118,543

高股息ETF

0056 元大高股息

回測報酬率：25.13%

回測損益：$29,836

總存股金額：$118,722

00878 國泰永續高股息

回測報酬率：24.15%

回測損益：$28,688

總存股金額：$118,788

00713 元大台灣高息低波

回測報酬率：15.18%

回測損益：$18,013

總存股金額：$118,640

資料取自玉山富果帳戶；資料日期：2023.07.23（假設每月15號扣款）

如果想試算更多定期定額存股成果，可以在主頁連結找到「玉山富果帳戶」自己開戶算看看哦！

定期定額常見問題

Q1: 定期定額約定後可以暫停嗎？

A1: 可以，想要修改存股條件也沒問題

Q2: 扣款時，金額不夠會怎樣？

A2: 該筆交易會委託失敗（但不算違約）

Q3: 為什麼券商沒有我想定期定額的標的？

A3: 每家券商能定期定額的標的不同，建議可以找定期定額標的多的券商開戶（如玉山富果、永豐大戶投等）

結語

最近股市熱度高漲，像00878、0056，回測近1年的表現，也是持續向上衝。

對於想要累積存股部位的人來說，買進股票的心理門檻也相對高，會想要等到低點再買進，結果一直等不到，最後反而是自己的存股計劃先結束了。

如果想要克服人性的話...就交給機器來幫你定期定額、持續累積資產吧！

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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