00929「月配息ETF」優缺點曝光！ 他：每年僅一次成份股調整是一刀兩刃的事

【撰文・小股東】

甫上巿就搶盡了鋒頭。00929並不是筆者資源池裡追蹤的個股，我們目前也尚未投資00929。不過00929太吸引人了，有不少讀者相當有興趣，所以我們以面對一檔新ETF的姿態來探討一下「00929復華台灣科技優息ETF基金」。

00929最大創新特點是「月配息」，在進入本文前，筆者不得不讚賞復華基金團隊的原創力。復華並不是傳統券商，復華是一家投信公司，也是一家不折不扣的基金公司，眾多股民津津樂道的「收益平準金」這個以配息公平化為出發點的機制即是由復華研擬導入使用的。現在復華又來個股票型「月配息」，確實很關注使用者需求。

筆者一直以來強調ETF是一種懶人投資法，不過對於工作忙碌無睱作投資研究的投資人，ETF確實是低成本且分散投資的一時之選。不過對於ETF的投資，筆者仍不建議無腦買ETF，仍應該設定一條成本線來確保收益率。

00929的官方基本資料，我不想多提，公開說明書足足有218頁呢! 我把自己關注的幾項要點陳述出來與讀者分享

是否投資該ETF的第一步

ETF是一種基金架構，它的靈魂是成份股。投資人考量是否投資一檔ETF時，應該先打開成份股閱覽一遍，對於成份股的結構你是否排斥，如果對表列的成份股你是打死也不買，那麼你也不應該買這檔ETF。

復華官網2023.07.18的成份股資料如下表，00929標榜的即是電子類股的「科技」、「優息」，並且以ROE及股息變異性來篩選掉景氣循環股。近日也因為00929大幅度換股，把緯創、廣達、技嘉、仁寶換掉，而引發了熱議。

復華_00929看來確實把台股上一波ETF熱潮所發現的問題點作了修正。

ETF這商品看來似乎買越新的功能越先進喔！

資料來源:復華投信網站

ETF配息的誤區

00929首次月配息0.11元，年化殖利率8%。官宣也稱00929所追蹤的指數股息率於2022年達8.2%。

在投資巿場真的不能直線思考收益率。我們能理解基金經理人會力求配息穩定性，尤其月配息的基金其收益只有年度那麼一次的成份股配息，經理人會均分在每月配予受益人。但00929甫上巿又在台股配息高峰月份，僅僅一個月的初步配息實在不適合直接乘12倍來估算全年配息。對於00929的配息穩定度，筆者認為至少需觀察追蹤至2024年下半年才能夠評價其穩定度。

至於成份股有多大的配息能力呢! 我們僅檢閱前五大成份股吧，確實都具有5%~6%以上的殖利率，但在前五大成份股中2454聯發科及8016矽創很明顯在近二年現金股息明顯爆增，股價也相對在高檔，來年仍否仍具高配息的水準則有變數。(請參考下圖)

所以投資朋友不適合把00929定錨在「具在配出8%年息」的能力

00929的優點

月配息: 00929對投資人的投資回饋很即時，投資感受性也很好，但每月會產生一筆滙費喔，就是少喝一瓶養樂多的概念。

補充保費較節約：對投資部位較大的人，月配息的單筆股息更不容易觸及二代健保繳費標準。以單次配息0.11元計之，並且全數皆配發股息那麼至少持有182張才需繳交，若配發50%收益平準金則更要持有364張以上才繳納。

設定個股權重上限為10%：00929收納40檔成份股，分散度足夠，並且設定個股權重上限10%。這款設計適足以修正0050等老牌ETF過於重押單一個股的風險。筆者覺得這是00929相檔不錯的設置。

00929的缺點

產業集中的風險: ETF分散持股固然有其合理性，但購買00929只投資電子類股喔!且其風險等級是RR5(投信公會的基金投資風險等級是RR1至RR5)，投資人應理解其波動度仍然是高的。

每年僅一次成份股調整: 這是一刀二刃的事情，減少成份股調整可大大降低交易成本，但一年才調整一回，可能無形中產生交易之資產減損。投資人不得不慎之。

筆者對00929之總結

筆者對於ETF基本資料、管理費、追蹤指數歷年績效...等等，都不作贅述，這些訊息在復華官網都介紹很詳盡。筆者對00929的總結看法是: 這是一檔修正了很多老牌ETF缺點，並且灌注投資人需求的商品，是值得關注的，但其績效尚不得過早下定論。尤其在台股大盤暢旺的年度裡若ETF配息中含有過多比例的平準金及資本利得，可能使得投資人誤判了該ETF長久的配息能力。投資人在入手後仍應在不追高的前題下持續買入來擴大部位，以提高長期收益率。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：有創意的ETF新秀【00929復華台灣科技優息ETF基金】