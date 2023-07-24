00878「存成飆股」該賣還是抱？ 他：漲到23甚至24塊不會追價就可全賣

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，熱門的高股息ETF00878國泰永續高股息0056元大高股息00713元大台灣高息低波，最近都搭上AI熱潮，股價都大漲狂飆，許多存股族存股存到變飆股了，投資人要先賣出持股獲利了結呢？還是選擇長期投資，持股續抱呢？

以下為影音內容：

這陣子有存00878、0056、00713的投資人，應該帳面上都賺了不少，有搭上AI概念股的，獲利可能隨便至少都有20％以上。

許多存股族都存股變飆股，就有網友表示，現在將手中持有的00878全數賣出的話，可以賺81萬，獲利30％

支持賣股票的這派，認為高股息一年的殖利率大不了6-8％，要存幾年才有30％獲利，一年賺的抵人家五年，所以當然是先賣再說

也有人覺得，當問題拋出的時候，其實心已經動搖了，代表就是想要賣。

另外一幫的存股派認為，當初既然是選擇存股，為什麼要在乎股價的波動，覺得存股就是長期投資，為什麼要短視近利

以上是統整網友的兩派看法。

看到00878和0056的走勢圖，其實可以從底部抱到現在的人，不用懷疑就是徹徹底底的存股族，因為想賺價差的人，根本就不太可能會撐到現在的股價，中途早就一堆人跑光了。

為何會是存股族？大多數的人可能會回答，因為沒有辦法判斷股市高低點，所以只能把賺到的錢，往高股息ETF裡面一直丟，每年固定領6-8％的股息，就這樣子累積越來越多

坦白說，也因為自己認為無法預測股市高低點，所以才有辦法一直抱著放到現在，而那些以為可以預測股市高點的人，中途早就賣光了，現在後面大漲的獲利也不屬於他們，所以存股族也算是傻人有傻福

這是傻不是笨，而是安分守己，只賺自己認知內的錢，不去作一些奇怪的操作。

當然很多人都擔心萬一此時此刻不賣，0056、00878往下跌的話，這樣豈不是白忙一場，原本可以賺到的30％都還回去了，這樣很可惜，但又怕一賣掉股價還是繼續往上飆

其實可以先賣出一部分，如此一來股價就算跌下去，心境上也還可以接受，至少當初有先賣出一部分；相反的，如果股價繼續往上漲，也不會覺得很可惜，因為身上還有持股

當然都賺了30％，一次賺了好幾年股息了，要一次全部賣掉也都可以，反正都是賺錢，自己想清楚就好。

以00878舉例

舉例00878，假設在21元全部賣掉，如果它繼續往上漲，漲到了23甚至24，大多數人都不太會去追價，會等到大跌的時候再進場，也許要等好幾個月好幾年，反正總會有遇到股災的時候，如果是這樣守株待兔型的投資人，那當然全部賣掉沒有問題。

相反，如果不是這樣的投資者，21元賣掉，看到它漲到23-24元，就受不了要進場追價者，那就不適合全部賣出；比較適合先賣一部份，剩下的持股續抱。

漲上去手中還有持股，有參與市場就不會想要去追價，就算股價下跌，也因為賣出一部份，所以手中有現金，可以再分批買回。

所以不論股票往上漲還下跌，投資心態都不會受到太大的影響，要有一個良好的投資心態，才有辦法穩定的獲利。

沒有人可以預測未來股價的走勢，只能從個性去探討。

◎本文內容已獲 陳愉昇投資理財 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 存股 ETF AI 殖利率

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