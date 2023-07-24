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00878、0056「漲1個月抵1季」00713相對表現不優？ 專家：只需煩惱不夠錢加碼

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

7月以來幾檔熱門高股息ETF，像是0056、00878都出現「漲1個月抵1季」的行情，漲幅紛紛超過10%。可說是除了一票AI概念股之外，2023年讓人感到意外的另一大亮點。

相較之下，00713單月2%的漲幅明顯黯淡不少，尤其對比上半年近3成的漲幅，更加讓人好奇這檔ETF發生了什麼？

其實關鍵就在6月底的更換成分股，00713一口氣換掉了21檔成分股，等於換掉了近4成的股票，當中包含了英業達、華碩、緯創等7月持續大漲的標的。

也就是說，00713在6月份獲利了結的AI概念股，現在看來是「賣的早了」。如果沒有換掉這些股票，7月份的表現應該比現在好上不少

這個選擇到底是對還是不對？現在不好評斷，不過可以確認的是，這幾年00713能夠維持穩健向上，靠的正是這項特質。

常理來說，如果你每一檔股票都要吃到完整漲幅，那被套牢的的機會一定不小，我自己看00713編制規則其實就是有考量到這點，盡可能避免陷入這樣的處境，畢竟長期漲多跌少，才會機會拿到長期向上的績效。

00713的證券名稱是「元大台灣高息低波」，只要有成員喝了蠻牛變飆股，從「低波動」進階成「高波動」，這檔股票就非常有可能被00713剃除掉，轉而買進其他符合「高股息」&「低波動」的股票。

這就說明為什麼00713在6月份「獲利了結」漲多的AI概念股，而錯失了這些股票後面的漲幅

不過投資不是只看單一月份表現，00713換上的股票，包含欣興、中磊、瀚宇博這類股票，部分還是有沾到AI題材。更重要的是，它們都還是相對低基期。

所以現在往後看，如果AI勢頭反轉，我反而認為00713會是高股息ETF當中最抗跌的

這也是為什麼買ETF，其實不太需要考慮高檔減碼的原因，因為它們自己就有內建的「汰換機制」了。只要認同它的編制規則，大部分時間定期定額會省去很多麻煩事兒。

如果真要煩惱的話，也只需要煩惱不夠錢加碼吧。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 緯創 AI

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