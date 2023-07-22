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00878高歌離席！神人大賺「359萬」鄉民全跪了：真正的贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
網友賣掉00878持股大賺近360萬。本報資料照
網友賣掉00878持股大賺近360萬。本報資料照

國泰永續高股息（00878)於2020年7月20日掛牌上市，日前剛滿3年，股價也創新高，18日收盤價為21.43元，也成為許多存股族的最愛，一名網友去年8月中分批買進00878，沒想到意外搭到AI快車，決定獲利了結，他曬出對帳單，高歌離席讓網友全跪了。

網友在PTT股版發文，他表示去年8月中開始分批買進了00878，當時只是單純的想存股領股息，沒想到00878意外搭到這波AI快車，提前賺了好幾年的股利，左思右想下還是決定先獲利了結，把資金轉往債券，等待下一波機會。

網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT
網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT

原po也曬出了他的對帳單，可以見到他總共買進了806張00878，買進金額為1359萬，總共賺了約359萬元，報酬率為26.41％，數字相當亮眼。

網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT
網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT

網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT
網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT

網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT
網友曬出00878對帳單，高報酬讓網友全跪了。圖／PTT

此文一出網友看到全跪下，「高歌離席，強」、「太羨慕了」、「當初的ETF存股，最後還是真價差」、「太神啦」、「能躲過今天即將來的屠殺就是強」、「這才是真正的贏家」、「這本金存起來超狂…」、「恭喜，時間也抓很好」。

00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF，也首創了台股ETF「季配息」機制，納入收益平準金，受到股民青睞，成為台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上的基金，00878也預計在7月底進行今年第三次除息評價，預計於8月中進行除息。

00878國泰永續高股息 存股

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