00878前幾天出掉後又漲上去了！ 她：賣了就忘了它…別放心上
昨天在老媽房間，坐在按摩椅上按摩，老媽突然跟我說：「00878 收盤21點⋯⋯點9的樣子。」
我說：「啊！21.9元，你賣21.4元。哎喲，我跟你說賣掉它就忘掉它，不要再看它的股價了嘛。你去年才買，買16.41元，領了二次息，現在賣21.4元，不算息，持有不到一年，賺5萬元。你有滿意5萬元的報酬嗎？」
老媽說：「不錯啊！」
我說：「那就好。你滿意開心最重要，賣了就忘了它。」
我回家看了當天股價，20號收21.19元
看吧！幫人看股比自己買賣的心裡壓力大很多。
賠錢，一定心裡唸；有賺，賺的少也會嫌，做人真難。
我PO的文都是個人的觀點我不是算命仙，不會算高低點，就算真的算命也看不準。
股神巴菲特跟搭檔蒙格也說過他們看不準盤勢，所以買他們能理解的公司股票，並長期持有，他們建議一般人的投資方式「就是持有ETF」。
賣了它忘了它，不要放心上。
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