00878、0056該賣掉、會繼續漲、要換什麼標的？ 他：存ETF就是踏實增加股數

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

過去一週，每天都有版友提出一些和0056、00878相關的問題，最常出現的問題有3個：

1.該賣掉嗎？

2.賣掉之後，資金建議買什麼？

3.後續會漲還是跌？

老實說，這3個問題版主完全不知該如何回答。該不該賣、賣掉之後資金轉往哪裡，版主實在無權幫任何人做決定，畢竟每個人各自的資產應該由自己負責、由自己決定。至於後續會漲或跌，版主更是無能力預測，如果版主能預測漲跌，做價差還賺更多，何必存股？

版主自己進入股市第一天開始，就打定主意存股，以累積股數為主要目標，很少賣出股票。如果沒記錯，前次賣出股票應該是2019年了吧！2020年起轉投入ETF，更加堅定累積股數不賣的意志力。版主今年的操作策略非常簡單，不管價位與漲跌，每週一或二進場，執行當週預算買進設定的標的（都是ETF）。沒什麼驚人技巧，就是踏踏實實增加股數

當初買進市值型或高息型ETF，相信就是為了躺平、不想做研究，怎麼現在股價一飆漲，就開始研究買賣點？

版主轉買ETF，其中一個原因就是為了想提升生活品質，不想花費太多時間研究個股、多留一些時間陪伴家人。於是版主專注增加ETF股數，其他零碎雜訊（例如漲了多少、跌了多少、又出了什麼新ETF...等），版主大致上不予理會

投資可以很簡單的，不需要想的太複雜！該賣嗎？賣掉之後資金該往那裡去？後續會漲還是跌？版主不知道答案，所以選擇安穩增加股數；如果您也不知道答案，或許安穩增加股數是個不錯的策略。

版主已經公開自己今年的買進策略（沒有賣出規劃），近一兩週的文章都是在討論0056與00878、回應版友，希望這個火熱的主題暫時結束。

最後，對於近兩個星期版友的提問，版主做幾個總結：

1.不論市值型或高息型ETF，該不該賣掉應由投資人自行判斷、決定。

2.版主無能力預測股票漲跌。

3 版主今年的操作策略就是每週一或二買進，沒有賣出規劃。

4.今年截至目前為止，高息型績效雖然勝過市值型，但長期而言，市值型報酬率理應勝過高息型。

5.不論賣高息型轉進市值型，或賣市值型轉進高息型，版主個人都不建議。兩者都適合長期持有，若是覺得高息型近期漲高了，減少或暫停投入即可。

6.若是不認同版主只買不賣的操作方式，就確實按照自己的規劃，當買則買、想賣就賣。

7.必要時，就遠離市場雜訊。執行完自己的買賣規劃，暫時不要接觸股市資訊，就不會受到漲跌干擾而三心二意。

對於近兩個星期的0056與00878之亂，後續版主暫時就不再回應，相信各位版友一定能做出對自己最佳的決定！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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