她叫媽媽把16.4元的00878全賣掉！ 原因曝光：開心就好…套牢時才存股
19日早上打電話給媽媽說：「00878可以賣了！」媽媽賣在21.4元。
我問媽媽：「全賣嗎？」；媽媽說：「對，十張全賣了，買16.4元，賣21.4元」。
我說：「我看到00878的價格是16.45元，反正妳賣掉了就忘了它，之後再補回來就好」
我接著說：「妳這樣賺5萬元，很不錯耶」
媽媽說：「對啊，什麼時後要買你再跟我說」
當然可以，因為妳是我娘啊！
你可能會問：雪倫的媽媽不是存股才買00878嗎？
喔，不！我媽媽只有套牢才會變存股，不然都是價差派，她有賺到錢就很開心。
所以每個人的個性真的不同，為什麼選擇現在賣出？
雪倫先前分享過，AI相關個股漲脫離基本面太多了，漲多必修正，所以選擇賣出，但還是會擇機買回。
◎內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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