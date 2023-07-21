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00878獲利了結近7萬…再漲也不可惜已找好標的！她：存成飆股選擇逢高獲利
00878小資佈局1年共獲利69,890元，報酬率18.28%，剩餘9張帳面+85,800元。
本篇文章投資人為「恆大」@struggledog。
截止6/25，恆大共持有32張00878，接著從6/26開始，恆大開始找機會賣出持股獲利，從19.7元開始賣，最高賣到20.1元。
截至7/14止，恆大共賣出23張00878，獲利69,890元（不含息），報酬率為18.28%。
仔細看我跟恆大賣股的時間，其實大約都是波段高點，即便00878可能再繼續漲上去，我們也不覺得可惜；因為「我們已經把資金投入到下檔標的」。
我們把收回來的資金投入到債券，我是買00679B+00720B+00761B+00773B；恆大則是買00679B+00720B+00773B。
其實當初我們投資00878也沒意料到會賺資本利得，我們當初想要的就是找個波動低、穩定領息的標的來長期投資而已。
我們當初會投資00878的原因很簡單：
1.00878下市風險極低
2.00878的成分股佔比都<6%，股價較不會有太大波動
3.配息高，我們需要現金流
就如同當初投資00878等ETF的初衷，我們選擇把資金一部分投資債券，則是因為以下5個原因：
1.選擇的標的下市風險依然極低
2.債券價格為近10年低檔
3.股市居高思危
4.升息末端
5.穩定領息、長期投資
老話一句，長期投資是讓自己心安的，所以我們不追飆股，但存股不小心存到飆股，逢高獲利也是一個選擇。
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