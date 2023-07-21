把漲高的00878、0056賣出買006208！ 專家：遲早價格修正所以調節獲利

最近搭上AI資金浪潮，緯創、廣達、光寶科、英業達、仁寶……等這些高股息ETF最愛的成分股，隨著它們股價的狂飆帶動了高股息ETF的價格攀上高點。

0056週一最高點來到35.96元，幾乎逼近2021年納入長榮時創下的36.17元，而00878也是在上週突破20元之後每天不斷改寫歷史新高，直到本週ㄧ爬到最高21.82元後才開始修正。

應該有許多粉絲朋友看見我在7/14～7/18之間於高點調節了幾張0056與00878，轉至大盤型ETF 006208，今日來跟大家分享我這次換股的想法：

核心持股超漲，價格修正是必然的

小車的資產配置是60%核心持股領股利，40%成長股賺資本利得。如遇需大筆資金，調節成長股是我的首選，至於核心持股是股利現金流的來源，能不動就盡量不動，動多了能領的股利就會縮水。

然而最近高股息ETF受到其A I相關成分股飆漲的影響，漲幅屢創新高且績效狠甩大盤，這樣的漲幅對核心持股來說不太正常，已經超漲了。

我們須明白以領股利為主的核心持股，諸如金融股、高股息ETF，其股價是有天花板的，不像成長股一旦有技術上的突破，股價便一路向北，很難再震盪回起漲點。

市場買單核心持股的原因在於「高股息」，金融股在每年獲利都難有重大突破的情況下，價格炒作得再高也終將隨著殖利率變低而修正，如一度漲到45.4元的兆豐金、35.7元的玉山金、31.5元的合庫金、20.1的開發金。

至於高股息ETF也是受制於選股邏輯而有價格天花板，因為入選高股息成分股的前提是「殖利率要高」，所以不會主動選進飆股與成長股。這次AI相關成分股因熱錢湧入而被動變成飆股，熱錢既會來，自然也有離開之時。一旦市場資金輪轉至其他類股，價格便會向下修正，如2021年納入長榮的0056，一度隨著熱錢價格推升至36.17元的歷史新高，後來亦因熱錢退場而跌到人人喊打的23.28元。

就算熱錢久久不退，成分股能持續維持高價，ETF一年兩次的成分調整遲早會將漲高後殖利率變低的股票踢出，價格ㄧ如綻放後的絢爛煙火重新回歸平凡。

調節核心持股2個做法

面對漲高的核心持股，既然價格修正是遲早的事，完全不賣抱上抱下難免太心酸，賣多了股利現金流又會縮水，到底該怎麼辦呢？小車的做法如下：

1.先找好換股標的

若無資金需求，小車不太喜歡賣股換現金等買點，賣股前如未能事先幫資金想好出路，將很難預測價格修正何時會來？修正多少？閒置的現金要放在身邊多久？

因此須事先認真尋找有無合適換股標的，最好的方法是「核心換核心」，既能將低殖利率標的調節至高殖利率，股利現金流也不會減少。如2022年金融飆漲調節部分兆豐金、玉山金、合庫金至0056。

不過今年面對金融、高股息皆高價的情況，小車選擇轉入漲幅較落後的大盤型ETF，雖會損失一些股息，但也相對保值且股價有較多的成長空間。

2.僅調節獲利金額換股

一般漲幅要超過20%我才會開始考慮調節，但並非完全出清核心持股，賣光非但少了股利現金流，苦心經營的低成本庫存也隨之歸零。

因此小車設定調節上限為各檔的20%，分批慢賣，有漲才考慮賣出換股，沒賣滿20%也沒關係，不必勉強。

如此既在高點做了調節，也保留了大部分的核心資產，存股適度有些小確幸，也能讓自己的心情好過一些。

友情提醒：以上為個人想法，僅供參考，投資仍須靠自己謹慎判斷。

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