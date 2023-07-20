00878漲到21元怎麼操作？他分成「兩部位」：領股息跟賺價差非不可相容

19日AI概念股重挫下跌，而我重點存股的00878也跌了2.2%，所以股市真的深不可測，不是我們認為會怎樣就怎樣，不能一廂情願，也沒有永遠樂觀漲不停的標的。

我的想法是，如果漲到一個程度，已經有點過頭了，我會部分獲利了結，取得現金來轉買相較而言還沒有漲 、漲得少或下跌的「好標的」，但是，這必需是口袋名單中的好標的，每個人應該心裡有一把尺，這些名單早就準備在那兒準備了，等待時機一到就上場。

就像一場球賽，當主將表現得非常出色，球隊領先，但如果發現他體力下滑，就要當機立斷換下場，換下一位準備充分的球員上場接替才是，才能讓優勢持續，勝率才會提高。

我上週在21元附近分兩次每次兩張，共賣掉了4張00878，取得8萬餘元現金，當然，我沒賣掉的00878還是多於賣掉的，我不會全部賣光，因為這是好標的。

我至少會保留2/3是我的基本盤，怎麼樣也不會賣，而1/3會是我的策略應用的活棋，「平時」可以領股息，「戰時」可以賺資本利得，讓我攻守兼顧，這是我對於股市的基本信念！「股息」與「資本利得（價差）」都重要，這不是非黑即白不可相容的！

我賣掉的00878仍然不多，但取得的現金已經足以讓我轉換成股價位於低位階的債券ETF了，債券ETF的價格區間比股票要相對單純多了，升息跌，降息漲，預測週期漲跌的高低點也比股票容易，可以說是再單純不過了；當它位於低位階，而股票又上漲過多，自然而然就成為我將過度上漲的股票轉換為債券的選擇，這就好比相鄰的兩個杯子，一個杯子的水滿了，自然漫溢到另一個杯子一樣自然啊！

所以昨天我用賣出的兩張00878的錢轉換買了一張債券00751B，也許可以算幸運吧，19日00878跌了，而00751B漲了！這只是幸運嗎？當然是！我沒那麼厲害能預測漲跌，但是，當我們心態對了，這種「幸運」也會越來越多，因為當我們走在「相對正確」的道路上，幸運的機率就會大一點！

不過，要一直注意股市的動態是很累人的，所以，養成固定一段時間關心股市的變化即可，人生還有很多更值得的事該做，股市只是一個小小部分而已啦！少賺一點不用扼腕，暫時小賠也沒關係，只要相信「時間」是最好的朋友，存股至少持續五年以上，一定會有收穫的！

祝福各位投資愉快！

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