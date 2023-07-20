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00922好下手市值型ETF…就先別猶豫要不買進00878！他：小資版0050

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

大家好我是蜜蜂爹，今天這集來聊聊，00922市值型ETF新選擇。

剛好最近又有朋友問我關於市值型ETF和配息型ETF該如何佈局，很多朋友看到目前00878一直在漲，而且又是季配息，就覺得好像沒跟上這波就虧大了！（快承認自己是不是也是這種想法）

但如果你問我要買市值型ETF還是配息型ETF，其實我回答都一樣，看你需求！畢竟我是兩個都有買的呢！

市值型（大盤型）

類似追蹤大盤指數發展，追求市場報酬

其實就是挑選市值排行前面的大公司，而目前市值最大的就是台積電，也剛好台積電年年獲利，因此帶動市值型ETF股價抬升。

特點：波動大、配息少、價差大

配息型

穩定配發股息，追求相對報酬與安全感

就是我們熟稱的高股息，挑選股息高的公司來納入ETF，配給投資人相對應且穩定的股息，產生現金流。

特點：波動小、配息高、價差小

而我自己會建議年輕朋友可以參考市值型（大盤型）ETF，畢竟年經就是本錢，先專注本業，持續強化本業的薪資、收入，而投資上則是透過時間的複利來加速資產擴增，因此年輕朋友是不太需要一直配息的，而是用時間賺取價差，所以投入市值型ETF是一個可行的路！

而我自己本身也會將小蜜蜂的紅包錢，全部投入到市值型ETF內，我們來看看18年的紅包錢和蜜蜂爹爾偶給他的零用錢下，這筆資金能複利多少！希望18歲的他可以用這個帳戶去cover大學學費和生活費，這樣我就樂得輕鬆了。

國泰台灣領袖50（00922）

今天主角主要是介紹00922（國泰台灣領袖50），它其實是00878的姊妹檔，追蹤的都是MSCI編制的指數，而00922依照市值、EPS、企業低碳轉型分數，挑選出50檔優質成分股。其中台積電佔比30％左右，和台積電佔比大盤相同，我覺得相較台積電佔比將近50%的0050/006208來講，確實比較均衡些。

另外00922也算是小資族入手的好選擇，除了保經費比0050低外，目前一張價格約16.3元而已，相比0050/006208一張要13萬/7萬來講，確實是裡頭最好入手的，可說是小資版的0050！

但老話一句，任何投資都有風險，都需要做好功課與研究再來決定，適時的停損停利也不是件壞事唷！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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